Trabzon'un Maçka ilçesinde, güvenlik güçlerine yolu gösterdiği sırada PKK'lıların saldırısında hayatını kaybeden 15 yaşındaki Eren Bülbül, ölümünün 3'üncü yıl dönümünde mezarı başında anıldı.

Maçka ilçesinde 11 Ağustos 2017'de, güvenlik güçlerine PKK'lıların bulunduğu evin yolunu gösteren Eren Bülbül ile Jandarma Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik, PKK'lıların açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti.

Eren Bülbül için ölümünün 3'üncü yıl dönümünde mezarı başında anma programı düzenlendi. Programa anne Ayşe Bülbül, Maçka Kaymakamı Selim Çomaklı, Maçka Belediye Başkan vekili Ömer Faruk Adıgüzel, muhtarlar ile çok sayıda kişi katıldı.

Anmada, anne Ayşe Bülbül gözyaşlarına hâkim olamadı. Anmaya katılanlar, Eren Bülbül'ün kabrine çiçek bıraktı. Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan da anmaya katılarak, Eren'in kabri başında dua etti. Başkan Sayan, şehit annesi Ayşe Bülbül'e oğlunun kara kalemle çizili resminin yer aldığı tabloyu hediye etti.











