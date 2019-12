İsrail’de gizli sevgilisiyle buluştuğu iddiaları otaya atılan Samyeli’den yanıt gecikmedi.



Yaptığı açıklamada “Karşımdakinin iki çocuğumun babası olduğunu kendime tekrar tekrar hatırlatıyorum, ancak böyle sakinleşebiliyorum” diyen Samyeli hakkında son olarak İsrail’de gizli sevgilisiyle buluştuğu iddiası ortaya atıldı.



Samyeli, İsrail’e bir kez gittiğini, o dönemde de yanında eşi Eren Talu’nun bulunduğunu belirtterek iddiayı yalanladı.



Üç ay uzaklaştırma kararı verildiği evinden ayrılmadan duvarlara spreyle “Bana döneceksin. Sana kendimi unutturmayacağım. Gözüm her an üzerinde” şeklinde yazılar yazan Talu hakkında tutuklama kararı aldırmayı düşündüğü konuşulan Samyeli’nin avukatı Ayşegül Andıç, “Henüz böyle bir kararı yok. Bu şekilde müvekkilim yıpratılmaya devam edilirse tabii ki, koruma kararının gereğini talep edeceğim. Kendisini sürekli her gün gazetelerde görüyoruz. Ardından da evden dışarı çıkmayan müvekkilimi ihanetle suçluyor. Şaka gibi... Biz Eren Bey’i ciddiye almama kararı aldık” dedi.