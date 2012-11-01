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Yaşam

'Eren ağabeyi' kaybettik!..

Eren Güvener 2 Kasım'da Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verilecek

01 Kasım 2012 22:59

Uzun yıllar Milliyet Gazetesi Sorumlu Yazıişleri Müdürlüğü yapan, 'Eren ağabey' bugün yaşama veda etti.

Sürekli Basın Kartı sahibi, TGC üyesi ve Türkiye Gazeteciler Sendikası eski başkanlarından Eren Güvener bugün vefat etti. Güvener’in cenazesi 2 Kasım 2012 Cuma günü öğle vakti Zincirlikuyu Camisi'nden alınarak Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verilecek.
 
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, Eren Güvener’in ölümüyle ilgili yayınladığı mesajda “Değerli Üyemiz, Sürekli Basın Kartı sahibi Eren Güvener’i kaybettik. Eren Güvener’i sevgi ve saygıyla anarken ailesine ve basın topluluğumuza başsağlığı diliyoruz” dedi.
 
Eren Güvener 1943 yılında Mersin’de doğdu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü ve İktisat Fakültesi Gazetecilik Enstitüsü’nü bitirdi. Mesleğe 1967 yılında Yeni İstanbul Gazetesi’nde muhabir olarak başladı. Yeni Ortam, Vatan, Ayrıntılı Haber Gazetelerinde çalıştı. Milliyet Gazetesi’nin Sorumlu Yazı İşleri Yönetmenliği’ni yaptı. Bir dönem Türkiye Gazeteciler Sendikası Genel Başkanlığı’nı üstlendi.
 
 

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