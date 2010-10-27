-EREM: "BAŞBAKANA DOSYA GÖNDERMEDİM" İSTANBUL (A.A) - 27.10.2010 - CNR Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ceyda Erem, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a dosya veya rapor göndermediğini, mektup yazarak mağduriyetini anlattığını bildirdi. Erem, basında yer alan haberler üzerine yaptığı yazılı açıklamasında, şunları kaydetti: ''Olayın ortaya çıkmasının ardından İşadamı Remzi Gür beni aradı ve geçmiş olsun dileklerini iletti. Ben de kendisine teşekkür ettim. Bunun dışında bir diyalog gerçekleşmedi. Ayrıca Sayın Başbakan'a hiçbir şekilde bir dosya veya rapor göndermedim. Ancak bir mektup yazarak mağduriyetimi anlattım. Bu olay nedeniyle bir işkadını olarak yaşadıklarımı, karşılaştığım güçlükleri ve uğradığım haksızlıkları dile getirdim.''