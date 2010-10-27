T24 LogoT24 Logo
Gündem

EREM: "BAŞBAKANA DOSYA GÖNDERMEDİM" İSTANBUL (A.A)

27 Ekim 2010 21:43

-EREM: "BAŞBAKANA DOSYA GÖNDERMEDİM" İSTANBUL (A.A) - 27.10.2010 - CNR Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ceyda Erem, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a dosya veya rapor göndermediğini, mektup yazarak mağduriyetini anlattığını bildirdi. Erem, basında yer alan haberler üzerine yaptığı yazılı açıklamasında, şunları kaydetti: ''Olayın ortaya çıkmasının ardından İşadamı Remzi Gür beni aradı ve geçmiş olsun dileklerini iletti. Ben de kendisine teşekkür ettim. Bunun dışında bir diyalog gerçekleşmedi. Ayrıca Sayın Başbakan'a hiçbir şekilde bir dosya veya rapor göndermedim. Ancak bir mektup yazarak mağduriyetimi anlattım. Bu olay nedeniyle bir işkadını olarak yaşadıklarımı, karşılaştığım güçlükleri ve uğradığım haksızlıkları dile getirdim.''

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak: Senaryoya göre AK Parti BOP ile zaten aynı projenin...

Fethullah Gülen'den özür dilemeyen gazeteciye hapis cezası...

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24