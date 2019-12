Ereksiyon sorunun sonuna gelindi

ABD'li uzmanlar penisin sertleşmeyi sağlayan hücre örneklerini laboratuvarda geliştirip tavşanlara nakletti.



Yüzde 83'ü nakil sonrası dişiyle karşılaşınca bir dakika içinde çiftleşmeye başladı, dört dişi tavşan gebe bile kaldı. ABD’li bilim insanları laboratuvarda penis dokusu geliştirdi. Dokuların tavşan penisine başarıyla nakledildiği çalışma, ereksiyon sorunu yaşayanlarla hastalık ve yaralanma sebebiyle cinsel organı zarar gören erkekler için umut ışığı olacak. Uzmanlar penisin sertleşmeyi sağlayan hücre örneklerini tavşanlardan alıp laboratuvarda yeniden geliştirdi, tavşanlara naklederek test etti. Deney tavşanların yüzde 83’ünde başarıya ulaştı.



10’u sperm transfer etti



Çalışmada önce hayvan penisinden alınan düz kas hücreleri ve endotel hücreler laboratuvarda birbirinden ayrılıp üç boyutlu kolajen iskelelerin içinde zamanla büyütüldü ve yeniden yapılandırıldı. Hücreler yeterli olgunluğa getirildiğinde daha önce dokuları alınan tavşanların penislerine ameliyatla yeniden yerleştirildi.



Bir ay sonra hücreler kendini yenilemeye başladı. Test, 12 tavşan üzerinde denendi. Daha sonra dişi eşleriyle bir araya getirilen tavşanlar, dişilerle bir dakika içinde çiftleşmeye başladı. 10 erkek tavşan spermlerini dişi tavşanlara transfer etmeyi başardı. Hatta 12 dişi tavşandan dördünün gebe kaldığı görüldü.



Araştırma ekibinin lideri, New Carolina’daki Wake Forest Üniversitesi’nden Prof. Anthony Atala, “Sonuçlar cesaret verici. Çalışma, teknolojinin penil yenileme ameliyatları için önemli bir potansiyel oluşturduğunu kanıtlıyor” diyor. Atala ayrıca laboratuvarda geliştirilip nakledilen dokunun uzun vadede vücuda uyum sağlayıp fonksiyonları yerine getirebileceğini kanıtladıklarını da dile getiriyor.



Zarar görünce tedavisi zor



Penis, bir kez zarar gördüğünde tedavi edilmesi güç olan, karmaşık bir organ. Sertleşmenin gerçekleşmesi için penisi oluşturan damarlı hücreler, kas dokusu ve sinirlerin hep birlikte çalışması gerekiyor. Başarılı çalışmayı anlatan makale, önceki gün Proceedings of the National Academy of Sciences adlı bilim dergisinde yayımlandı.