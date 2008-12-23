Ereksiyon hapı bebeği kurtardı

İngiltere’de erken dünyaya gelen, kalem büyüklüğünde yarım kilo ağırlığındaki bebek Ellie ereksiyon ilacı sayesinde hayata döndü.



ÜLKENİN güneyindeki Ryhope sahil kasabasında yaşayan Stacey Sheppard isimli genç anne, erken doğum yaparak kalem büyüklüğünde bir kız çocuk sahibi oldu. Yaklaşık yarım kilo ağırlığında doğan Ellie isimli bebeğin kalp rahatsızlığı olduğu ve yaşama şansının düşük olduğu söylendi. Doktorlar dört büyük operasyon atlatan bebeğin durumunda düzelme olmayınca çareyi kalp ritminin düzenli olarak çalışması için ereksiyon hapı olarak kullanılan ilaçtan vermekte buldu.



Şimdi 15 aylık oldu



Ereksiyon ilacı takviyeli tedavi sonunda Ellie’nin sağlığı düzeldi. Şimdi 9 kilo ağırlığında olan 15 aylık Ellie’nin sağlık durumu çok iyi. Kızıyla Noel’i evde geçireceği için çok mutlu olduğunu söyleyen anne Stacey, "Daha fazla bekleyemezdik. Ellie şu an çok daha iyi. Doktorlar da onun durumundan memnun" dedi. Ereksiyon ilacı sayesinde Ellie’nin ciğerlerdeki küçük damarlar daha fazla açıldığı ve oksijen oranı arttığı belirtildi.