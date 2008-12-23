T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Ereksiyon hapı bebeği kurtardı

İngiltere’de erken dünyaya gelen, kalem büyüklüğünde yarım kilo ağırlığındaki bebek Ellie ereksiyon ilacı sayesinde hayata döndü.

23 Aralık 2008 02:00

İngiltere’de erken dünyaya gelen, kalem büyüklüğünde yarım kilo ağırlığındaki bebek Ellie ereksiyon ilacı sayesinde hayata döndü.

ÜLKENİN güneyindeki Ryhope sahil kasabasında yaşayan Stacey Sheppard isimli genç anne, erken doğum yaparak kalem büyüklüğünde bir kız çocuk sahibi oldu. Yaklaşık yarım kilo ağırlığında doğan Ellie isimli bebeğin kalp rahatsızlığı olduğu ve yaşama şansının düşük olduğu söylendi. Doktorlar dört büyük operasyon atlatan bebeğin durumunda düzelme olmayınca çareyi kalp ritminin düzenli olarak çalışması için ereksiyon hapı olarak kullanılan ilaçtan vermekte buldu.

Şimdi 15 aylık oldu

Ereksiyon ilacı takviyeli tedavi sonunda Ellie’nin sağlığı düzeldi. Şimdi 9 kilo ağırlığında olan 15 aylık Ellie’nin sağlık durumu çok iyi. Kızıyla Noel’i evde geçireceği için çok mutlu olduğunu söyleyen anne Stacey, "Daha fazla bekleyemezdik. Ellie şu an çok daha iyi. Doktorlar da onun durumundan memnun" dedi. Ereksiyon ilacı sayesinde Ellie’nin ciğerlerdeki küçük damarlar daha fazla açıldığı ve oksijen oranı arttığı belirtildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24