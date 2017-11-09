Ereğli'den günde 100 ton hamsi Türkiye'ye dağıtılıyor

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA) - ZONGULDAK\'ın Ereğli ilçesinde hamsi bolluğu yaşanıyor. Bozhane Limanı\'nda balıkçı teknelerinden günde yaklaşık 100 ton hamsi, Türkiye\'nin birçok bölgesine gönderiliyor.

Ereğli, Kozlu ve Alaplı ilçeleri açıklarında bolca avlanan hamsi, fiyatların düşmesine neden oldu. Ereğli Bozhane Limanı\'na gelen balıkçı teknelerinde kasalar dolusu hamsi, TIR ve kamyonlarla Türkiye\'nin birçok yerine gönderiliyor. Günde yaklaşık 100 ton hamsinin limandan nakledildiği belirtildi.

Balıkçı Şenol Sönmez, Batı Karadeniz\'de tutulan balıkların, bölgenin en uygun limanı olan Ereğli\'den dağıtıldığını söyledi. Sönmez, \"Karadeniz Ereğli, bu bölgenin en büyük limanı olduğundan balıkçılar tuttukları balıkları ekseriyette buradan çıkartır. Tabii, ticari değeri olan balıklar da tutuluyor. Bunun yanında çok ince çaplı, satılmayan, bizim gibi esnaf arkadaşların satamayacağı balıklar da çıkıyor. Bu balıklar, genellikle kurumlara gider. Kurum dediğimiz balık unu fabrikalarına. Günde yaklaşık 100 ton hamsi bu günlerde limandan Türkiye\'nin bir çok kentine dağıtılıyor\" dedi.

Balıkhane esnafından Birol Aydın ise hamsideki artış nedeniyle diğer balık fiyatlarında da düşüş yaşandığını söyledi.



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