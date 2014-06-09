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Yaşam

Ereğli'de selin üstünden 3 gün geçti, seralarda hasar tespit çalışması yapılmadı

Zonguldak Ereğli'de geçen cuma meydana gelen selde seraları ve tarım arazileri zarar gören bir grup çiftçi kadın, hiçbir yetkilinin hasar tespiti için gelmemesine tepki gösterdi

09 Haziran 2014 23:39

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Bölücek Mahallesi Sanayi yolu üzerinde bulunan seralar ile tarlalar geçen cuma günü sağanak yağmurun ardından oluşan selden büyük zarar gördü. Sera ve tarlaların sahibi kadın çiftçiler, aradan 3 gün geçmesine rağmen hiçbir yetkilinin hasar tespiti için bölgeye gelmemesine tepki gösterdi. Toplanan 15 kadın, zararlarının giderilmesi için yetkilileri göreve çağırdı. 

Şafak Negüzel’in DHA’da yer alan haberine göre, çiftçi kadınlardan 38 yaşındaki Ebru Gültekin, "Ben bu seralarla çocuk okutuyordum. Devletimizden yardım bekliyorum" diye konuştu. 

Selden zarar gören bal peteğini gösteren 60 yaşındaki Hacıkadın Çetinkaya ise "Balımız bile selden buraya kadar sürüklenmiş. Fındıklarımız, yiyeceklerimiz hepsi ziyan oldu. Biz yardım istiyoruz devletten" diye konuştu. 

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