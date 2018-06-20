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Ekonomi

Ereğli'de metal işçileri grevde

Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak), (DHA) - ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, bir metal fabrikasında çalışan işçiler toplu sözleşme sürecinde anlaşma sağlanamaması üzerine greve çıktı

20 Haziran 2018 20:36

Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak), (DHA) - ZONGULDAK\'ın Ereğli ilçesinde, bir metal fabrikasında çalışan işçiler toplu sözleşme sürecinde anlaşma sağlanamaması üzerine greve çıktı.
Ereğli Organize Sanayi Bölgesi\'nde bulunan Tat Çelik isimli fabrikada çalışan işçiler toplu sözleşmede anlaşmaya varılamaması üzerine greve başladı. Yaklaşık 480 kişinin çalıştığı fabrikanın önünde toplanan işçilere Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş, CHP ilçe yöneticileri de destek verdi. Türk Metal Şube Başkanı Metin Ercan işçilere hitaben yaptığı konuşmada, \"Uyuşmazlık zaptı tutulan sözleşme görüşmelerinde 19 maddeden oluşan ücret ve ücrete bağlı maddeler üzerinde anlaşmaya varamadık. Görüşmelerde uzlaşma sağlanamadığı için aldığımız karar gereği grevdeyiz. Bu arkadaşlar asgari ücretli ağır şartlarda çalışıyor. Çok fazla bir şey istemiyoruz, hakkımızı istiyoruz. İnanıyorum ki, işveren kanadı da bu grevi kendi aralarında değerlendirecektir. Yasa gereği grev sürelerinde sendikalar üyelerine asgari ücretin üçte biri aylık ödeme yapar. Ancak, sayın genel başkanımız size 1000\'er lira verilmesini istedi.\" dedi.
Greve çıkan işçiler fabrikanın önünde davul zurna eşliğinde oynadı.
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