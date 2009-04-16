Ereğli'de makineli tabanca mermisi ele geçirildi

Konya'nın Ereğli ilçesinde yapılan yol kontrolleri sırasında, 24 adet makineli tabanca mermisi ve bir içimlik esrar ele geçirildi.



Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri Konya-Adana kara yolunda bir yolcu otobüsünü durdurdu.



Otobüsün bagajında arama yapan jandarma ekipleri, 24 adet 9 milimetre çapında makineli tabanca mermisi ele geçirdi.



Yapılan araştırmada mermilerin otobüs yolcularından C.D'ye (21) ait olduğu tespit edildi.



C.D'nin üzerinde de bir içimlik esrar bulundu.



C.D. Ereğli Adliyesine sevk edildi.

