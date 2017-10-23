Ereğli'de kereste fabrikasında yangın

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA) - ZONGULDAK\'ın Ereğli İlçesi\'ndeki bir kereste fabrikasında çıkan yangında, büyük çapta maddi zarar meydana geldi.

İlçeye bağlı Ortacı Köyü\'nde Gökhan Tekin\'e ait kereste ve tahta palet fabrikasında bugün saat 20.00 sıralarında yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın, kısa sürede yayılıp, tüm fabrikayı sardı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Ereğli ve Ormanlı Belediyelerinin itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. Yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından, yangın söndürüldü.

Fabrika sahibi Gökhan Tekin, kendilerine daha yakın olan Ormanlı Belediyesi\'ne bağlı itfaiye ekiplerinin yangına geç müdahalede bulunduğunu öne sürdü. 100 bin liralık maddi zararı olduğunu ifade eden Tekin, \"Biz fabrikadan ayrılmadan hemen önce elektrikler gidip geldi. Biz çıktıktan 10 dakika sonra elektrik panosundan alevler çıkmış\" dedi.

Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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