T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ereğli'de kayıp alzheimer hastasını arama çalışmaları sürüyor

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA) - ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesi Kandilli beldesinde 5 gün önce kaybolan alzheimer hastası Nizamettin Havadar'ı (74) arama çalışmaları devam ediyor

14 Ocak 2018 02:25

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA) - ZONGULDAK\'ın Ereğli ilçesi Kandilli beldesinde 5 gün önce kaybolan alzheimer hastası Nizamettin Havadar\'ı (74) arama çalışmaları devam ediyor. 
Kandilli beldesinde oturan alzheimer hastası 3 çocuk babası Nizamettin Havadar, geçen salı günü evinden çıktı, bir daha da haber alınamadı. Yakınlarının başvurusu üzerine jandarma, polis ve AFAD ekipleri arama çalışması başlattı. Belde ve çevresinde yapılan çalışmalardan sonuç alınamadı. Bugün akşam saatlerinde Ereğli ilçe merkezinde devam eden arama çalışmalarına Alaplı ilçe belediyesine bağlı itfaiye ekipleri de katıldı.
İtfaiye müdürü Sinan Taşkın ve 6 itfaiye personeli ara sokaklarda ve atıl binalarda arama yaptı. Alaplı İtfaiyesi Müdürü Sinan Taşkın, Havadar’ın mesai arkadaşları Çetin Güler’in akrabası olduğunu belirterek, “Belediye başkanımız Nuri Tekin’in de onayıyla gönüllü olarak arama çalışması yapıyoruz. İnşallah kendisini sağ salim bulacağız\" dedi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Sinan KABATEPEEREĞLİ Zonguldak DHAZONGULDAK EreğliKandilliNizamettin HavadarYakınlarınınAFAD ekipleriEreğliAlaplıSinan TaşkınMüdürü Sinan Taşkın HavadarınGülerinNuri TekininFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24