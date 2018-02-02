Ereğli'de kafeye silahlı baskın şüphelisi tutuklandı

Atilla ATMACA/EREĞLİ (Konya), (DHA)- KONYA\'nın Ereğli ilçesinde kavga ettiği kişilerin bulunduğu kafeye yanındaki akrabaları ve arkadaşlarıyla baskın düzenleyip, silahla bir genç kızı yaralayan Metin Çelik (24), tutuklandı. Baskın sırasında, müşterilerin panik ve korku içindeki kaçış anı ise işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçen salı günü saat 17.00 sıralarında Hacımutahir Mahallesi Eczacı Sami Sokak\'ta meydana geldi. Metin Çelik, elinde av tüfeğiyle, kardeşi B. Ç. (22), akrabası B. Ç. (20) ve arkadaşları Recep T. (20) ve Abidin T. (21) ile birlikte kafeye geldi. Metin Çelik ve yanındakiler, kısa bir süre önce yolda aracına zarar verdiğini ileri sürüp kavga ettikleri Ali C. (22) ve Mevlüt S. (22) ile arkadaşlarına saldırmak istedi.

GENÇ DİŞ TEKNİSYENİ OTURURKEN YARALANDI

Metin Çelik\'in kafeden içeri girerken açtığı ateşte, tüfekten çıkan saçmalardan bazıları, kafenin giriş kapısının yanındaki masada arkadaşlarıyla birlikte oturan Ereğli Devlet Hastanesi\'nde görevli diş teknisyeni Teslime Tomak\'ın (20), sol yanağına isabet etti. Tomak, arkadaşları ve kafede bulunan diğer müşterilerden bazıları panik ve korku içinde masaların altına sığındı, bazıları da sağa sola kaçtı.

TUVALETE KAÇTILAR

Bu sırada, kafenin sağ bölümünde oturan Ali C. ve Mevlüt S. ile arkadaşları, Metin Çelik\'in arkadaşlarıyla birlikte silahla geldiğini görünce kafenin tuvaletine giderek, kapıyı kilitleyip saklandı. Metin Çelik, elinde tüfekle peşlerinden tuvaletlere doğru yöneldi. Ancak bu sırada kafede müşteri olarak bulunan Mustafa Y., güçlükle Metin Çelik\'in elindeki silahı aldı. Kafenin sahibi Serkan Kaya ve çalışanlar da, silahlı grubu tepki göstererek dışarı çıkardı.

TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Bu sırada kanlar içinde kalan Teslime Tomak da arkadaşlarının yardımıyla kendisini dışarı attı. Tomak, çağrılan ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Burada yapılan tedavinin ardından Konya\'ya sevk edilen Tomak\'ın, hastanedeki plastik cerrahi bölümünde tedavisinin sürdüğü belirtildi.

SALDIRI GÜVENLİK KAMERASINDA

Kafedeki saldırı anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Kaçan şüpheliler, ‘Kasten yaralama, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, mala zarar verme’ suçlamasıyla polis tarafından gözaltına alındı. Diğer grupta bulunan Ali C. ve Mevlüt S. de gözaltına alındı.

Şüphelilerden Metin Çelik, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer şüpheliler ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

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