T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ereğli'de kaçak içki operasyonu: 1 gözaltı

Atilla ATMACA/EREĞLİ, (Konya) (DHA)- KONYA'nın Ereğli ilçesinde kaçak içki üretimi yapılan bir eve yapılan operasyonda 1 kişi gözaltına alındı

27 Aralık 2018 00:31

Atilla ATMACA/EREĞLİ, (Konya) (DHA)- KONYA\'nın Ereğli ilçesinde kaçak içki üretimi yapılan bir eve yapılan operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.
Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, Yunuslu Mahallesi\'nde bulunan bir evde kaçak içki üretimi yapıldığı yönünde ihbar aldı. İhbar üzerine harekete geçen polis, eve baskın düzenledi. Polis, evde yaptığı aramada şarap yapımında kullanılan 14 adet damacana düzeneği, 1 adet düdüklü tencere ile varil kullanılarak hazırlanmış damıtım düzeneği, şişeler içerisinde rakı ve şarap, alkol derecesini ölçmeye yarayan alet ile 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Baskında gözaltına alınan şüpheli E.Ö.\'nün içkileri yılbaşı öncesi piyasaya süreceği öğrenildi. E.Ö.\'nün emniyetteki sorgusu sürüyor.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Atilla ATMACAEREĞLİ Konya DHA KONYA EreğliEreğliEmniyet Müdürlüğü Asayiş BüroYunuslu MahallesiPolisBaskındaFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24