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Ereğli'de gazinoda kavga: 2 ölü, 1 yaralı

Atilla ATMACA/EREĞLİ (Konya), (DHA)- KONYA'nın Ereğli İlçesi'nde bir gazinoda çıkan bıçak ve silahlı kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi bıçakla yaralandı

19 Eylül 2017 16:38

Atilla ATMACA/EREĞLİ (Konya), (DHA)- KONYA\'nın Ereğli İlçesi\'nde bir gazinoda çıkan bıçak ve silahlı kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi bıçakla yaralandı.
Olay, saat 02.00 sıralarında Ereğli- Adana karayolu Ziya Gökalp Mahallesi yakınlarındaki 60 yaşındaki Vehbi Yamaner\'e ait gazinoda meydana geldi. İnşaat işçisi 35 yaşındaki Semih Erdemli, iddiaya göre aralarında daha önceden husumet bulunan Vehbi Yamaner\'e ait gazinoya gitti. Burada Semih Erdemli ve Vehbi Yamaner arasında belirlenemeyen nedenle tartışma başladı. Tartışmaya Yamaner\'in oğlu 30 yaşındaki Osman Yamaner ve işyerinde çalışan 28 yaşındaki Emrah Şimşek de katıldı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Semih Erdemli, Vehbi Yamaner ve oğlu Osman Yamaner\'e bıçakla saldırdı. Göğsünden yaralanan Vehbi Yamaner kanlar içinde yere yığılırken Osman Yamaner de bacağından yaralandı. Bu sırada Emrah Şimşek de pompalı tüfekle Semih Erdemli\'nin üzerine ateş açtı. Göğsünden yaralanan Semih Erdemli ve diğer iki yaralı çağrılan ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. 
Semih Erdemli ve Vehbi Yamaner yapılan tüm müdahaleye rağmen öldü. Emrah Şimşek ise gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

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