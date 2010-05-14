Ereğli'de dolmuşla TIR çarpıştı: 13 yaralı

T24-



Kandilli'den Ereğli yönüne giden Erkan Eryiğit yönetimindeki 67 M 8533 plakalı dolmuş, Balı Mahallesi Mevkii'ndeki virajda, karşıdan gelen Ergün Atarı yönetimindeki NE- BT 122 yabancı plakalı TIR ile çarpıştı. Yan yatan dolmuşta bulunan yolculardan 13'ü yaralandı. Çevredeki evlerde bulunanların yardımıyla dolmuştan çıkarılan yaralılar, yol kenarındaki çimenlik alana oturtuldu. Haber verilmesi üzerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar, daha sonra ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Aralarında üniversite öğrencilerinin de bulunduğu yaralıların sağlık durumlarının çok ağır olmadığı bildirildi.



Kazadan yara almadan kurtulan dolmuş şoförü Erkan Eryiğit, TIR'ın viraja hızlı girdiğini ileri sürerek, “Viraja geldiğimizde, karşıdan gelen TIR sürücüsü fren yaptı. Ani frenle dönen dorse dolmuşa çarptı ve devrildik” dedi. İki sürücü de gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.