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Ereğli'de, binadaki çatlak nedeniyle tahliye kararı

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA) - ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, yeni başlatılan inşaat çalışması nedeniyle yakında bulunan binalarda oluşan çatlakları inceleyen AFAD ekibi, 2 ailenin yaşadığı 3 katlı binanın tahliye edilmesine karar verdi

06 Ocak 2019 16:12

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA) - ZONGULDAK\'ın Ereğli ilçesinde, yeni başlatılan inşaat çalışması nedeniyle yakında bulunan binalarda oluşan çatlakları inceleyen AFAD ekibi, 2 ailenin yaşadığı 3 katlı binanın tahliye edilmesine karar verdi.
Ereğli\'nin Kırmacı Mahallesi\'ndeki Şaban Üstün Sokak\'ta yeni başlatılan inşaat çalışmasının, yakınında yer alan 3 bina için tehliye oluşturduğu öne sürüldü. İnşaat nedeniyle 4 ailenin yaşadığı binaların temel ve duvarlarında çatlaklar meydana geldiği, kayma olduğu iddia edildi. Endişe yaşayan ev sahipleri, Ereğli Belediyesi ve AFAD ekiplerine haber verdi. Evlerde inceleme yapan ekipler, 6 kişilik 2 ailenin yaşadığı 3 katlı bina için \'Oturulamaz\' raporu verdi. AFAD İl Müdürü Ahmet Güngör, söz konusu sokakta inceleme yaptıklarını belirterek, \"Oradaki insanların inşaat nedeniyle evlerinde hasarlar oluştuğu ihbarını aldı. Ekiplerimiz evlerdeki incelemesini tamamladı. 2 ailenin ikamet ettiği 3 katlı binanın tahliye edilmesine karar verdik. Ailelere kira yardımı için talepte bulunduk\" dedi.

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