Ereğli'de 7 milyon avroluk yat

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Tersaneler Bölgesinde faaliyet gösteren Ustaoğlu Yat ve Gemi Sanayi tarafından iki yıl önce yapımına başlanan 33 metre uzunluğundaki 3 katlı yat, önümüzdeki ay Monako'da düzenlenecek fuarda tanıtılacak.



İç dekorasyon çalışmaları devam eden ve her türlü lüksün düşünüldüğü yat, kısa sürede tamamlanarak Monako'ya gönderilecek.



Ustaoğlu Yat ve Gemi Sanayi Genel Koordinatörü Avni Biçer, yaptığı açıklamada, yatın kendileri için çok iddialı bir proje olduğunu, fuarda da ilgi göreceğine inandığını söyledi.



Yatın sahibinin Nokia cep telefonlarının ortaklarından biri olduğunu söyleyen Biçer, şunları kaydetti:



“Lüks yatın iç dekorasyon çalışmaları devam ediyor. Yatın yapımına başlayalı iki yıl oldu. Yatta VIP kabini, kaptan ve kaptan yardımcısı odası, çarkçı başı odası, çamaşırhane, personel oturma yeri, mutfak, master kabini (tekne sahibinin yatak odası), salon ve kaptan köşkünden oluşmakta. Ayrıca, yatta 3 adet yatak odası var. Bütün odalarda LCD televizyon, klima banyo ve tuvalet mevcut. Yatın en önemli özelliği ise şiddetli dalgaları kırıcı yani sarsıntı önleyici sisteme sahip. Yat, fuarda ülkemizi temsil edecek.”



Biçer, yatın benzerini de Yunanlı armatöre yaptıklarını, ürünlerinin fuarda beğeni toplayacağına ve yeni talepler alacaklarına inandıklarını kaydetti.

