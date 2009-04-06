Ereğli santrala karşı

Karadeniz'in incisi Amasra'dan sonra Ereğli de termik santral kâbusu yaşıyor. ÇED toplantısının düzenlendiği yerde toplanan 1000 kişi gösteri yaparken, yeni belediye yönetimi de santrala karşı



Radikal'in haberine göre; Batı Karadeniz’in doğal güzelliğiyle ön plana çıkan Amasra’dan sonra, Zonguldak’ın Ereğli ilçesine de termik santral kâbusu çöktü. Uzun Mehmet’in ilk kömür bulduğu yer olan Köseağzı Mevkii’nde kurulmak istenen santrala yöre halkı tepkili.



Ereğli’de Avrupa’nın sayılı demir çelik kuruluşlarından olan Erdemir’in ardından, bir de termik santral için kollar sıvandı. Fatih Sultan Mehmet’in görünce ‘Lala, lala, söyle daha güzel bir yer var mı dünyada’ dediği riveyet edilen Amasra’da da termik santral çalışmaları başlatan Hema Endüstri’nin yapacağı termik santrala bölge halkı, sivil toplum örgütleri ve yerel yöneticiler karşı çıkıyor.



Kurul oluşturdular



Ereğli’ye bağlı Kandilli Beldesi’nde önceki gün düzenlenen Çevresel Etki Değerlendirme ÇED toplantısında yoğun tartışmalar yaşandı. Toplantının yapıldığı yere gelen 1000 kadar vatandaş ellerinde pankartlar, protesto gösterisinde bulundu. Seçimde yönetimi AKP’li belediyeden devralan CHPli Halil Posbıyık da hemen termik santrala karşı harekete geçti. Siyasi partiler ve sivil toplum örgütleriyle bir araya gelen Posbıyık, ‘İlçe Temsil Kurulu’ kurup, santrala karşı mücadele vereceklerini söyledi.



Kurulun yarın Ankara’da Çevre ve Orman Bakanlığı’nda yapılacak ÇED toplantısına giderek protesto gösterisinde bulunacağını belirten Posbıyık, şunları söyledi:

“Termik santral kurulacağını değişik yerlerden öğrendik. Bizi bilgilendirmediler. ÇED hazırlık toplantısında İl Çevre Müdürlüğü ve Bakanlığın hiçbir hazırlığının olmadığını gördük. Teknik sorular sorduk ancak cevap alamadık. Dolayısıyla yapılan konuşmaların anlamı olmadı. Hema, bölgede kötü bir sınav veriyor. Oluşturduğumuz İlçe Temsilciler Kurulu’na DSP, MHP ve CHP’li temsilciler, Muhtarlar Derneği, TEMA, Çevre Koruma ve Doğa dernekleri, meslek odaları gibi birçok örgüt katıldı. Erdemir başımızın tacı diyoruz çünkü ekonomik değeri var. Yeni bir sanayi ağır sanayiye gerek yok. Santralın kurulması düşnülen yerde günübirlik tatil yer konumunda. Tescilli ağaçlar bulunuyor. Denize liman yapacak ve denizi de kirletecek. Termik santral yapılırsa, balıkçılık bitecek, tarımcılık, yapılmayacak ve hava kirlenecek.”



‘İki buçuk yıl sonra’



Hema Yönetim Kurulu Üyesi Şerafettin Yılmaz ise santrala karşı çıkan çevrecileri ve yeni belediye başkanını şov yapmakla suçladı:

“150 megavat gücünde santral için Enerji Piyasası Denetleme Kurulu’ndan lisans aldık. Burada dünyanın en temiz taş kömürü çıkıyor onu kullanacağız. Kandilli’de günde 1000 ton kömür çıkarılıyor. Kendi çıkardığımız kömürü kullanacağız. Aynı sahada doğalgaz projemiz de var. Halkı bilinçlendirme toplantısı yapıldı. Bakanlığın normal prosedürü işliyor. Etrafa zararı olup olmayacağı çıkarılıyor. Santral kurulunca istihdam da yaratılacak.”



Hema, Türkiye Taş Kömürü İşletmeleri’yle (TTK) anlaşma imzalayarak Karadeniz’in incisi olarak anılan Amasra’ya da termik santral kurmak istiyor. Amasralılar 39 sivil toplum örgütüyle termik santrala karşı mücadele veriyor.

