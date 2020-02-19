Ereğli Belediye Başkanı Oprukçu, MHP’ye katıldı

MHP Genel Merkezi’nde düzenlenen bir törenle partisine dönen Başkan Oprukçu’ya rozetini MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli taktı.

Bahçeli, törende "Yuvanıza tekrar hoş geldiniz hayırlı uğurlu olsun. Milliyetçi üretken belediyecilik anlayışıyla Ereğli’ye hizmet edeceğinizden kuşkumuz yok. Cenab-ı Allah mahçup etmesin" dedi.

Başkan Oprukçu Ereğli’nin 'altın anahtarını' MHP Lideri Devlet Bahçeli’ye takdim ederek "Türk Milleti’nin ve Türk Devleti’nin bekasının yegane teminatı olan MHP’nin çatısında yeniden bulunmaktan şeref duydum. Ülkemizi düştüğü her dar boğazda ayağa kaldırdınız, şehrimizin anahtarı artık emin ellerde" dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz ise Twitter'dan şu mesajı yayınladı:

"Konya Ereğli bağımsız belediye başkanı Sayın Obrukçu Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin tasvipleriyle partimize katılmışlardır. Rozeti sayın Genel Başkanımız tarafından takılan başkanımıza hoşgeldiniz diyor çalışmalarında başarılar diliyorum."