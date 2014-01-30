Erdoğdu: İstanbul Başsavcısı’nın oğlu, ifadeye çağrılan işadamının avukatı mıdır?

Muzaffer Gençdoğan / ANKARA

CHP Kriz Masası Başkanı ve İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Hadi Salihoğlu’nun avukatlık yapan oğlunun 17 Aralık soruşturması kapsamında ifadeye çağrılan tanınmış iki iş adamından birinin şirketinde çalışıp çalışmadığını sordu.

Erdoğdu, önergesinde 17 Aralık rüşvet ve yolsuzluk operasyonu soruşturmasını yürüten Cumhuriyet savcıları Celal Kara ve Mehmet Yüzgeç’in bu soruşturmayla ilgili dosyaların elinden alınma gerekçesini de sordu. Erdoğdu, “Soruşturma sürerken soruşturmayı yürüten savcılara dosyadan el çektirilmesi etik ve hukuki midir?” dedi. Adı geçen savcılara dosyadan el çektirildiğine ilişkin haberlere değinen Erdoğdu, daha önce e-posta ile görevden el çektirilen savcı olup olmadığının yanıtlanması istedi.

Aykut Erdoğdu, dosyadan el çektirilen savcı Celal Kara’nın soruşturmanın tutuklu sanığı Reza Zarrab’ın mal varlığı üzerine konulan tedbir kararını kaldıran İstanbul 29. Sulh Ceza Mahkemesi kararına itiraz etmek üzereyken görevden alınıp alınmadığı haberlerinin doğru olup olmadığının da yanıtlanmasını istedi. Erdoğdu, “17 Aralık soruşturmasını yürüten savcılara dosyadan el çektirilmesinden sonra Reza Zarrab’ın mal varlığı üzerindeki tedbir kararının kaldırılmasına Başsavcılık tarafından itiraz edilmiş midir?” diye sordu.