-ERDOĞAN: ''YARGIYA YARDIMCI OLUN'' İSTANBUL (A.A) - 04.03.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Ana Muhalefet Partisi'ni, muhalefet partilerini ve özellikle de medyayı, son günlerdeki operasyonlar nedeniyle takındıkları tavırdan dolayı sorumlu davranmaya davet ettiğini ifade ederek, ''Biz savcı da değiliz, hakim de değiliz, birileri gibi avukat da değiliz. Biz, yürütme olarak, kolluk kuvvetleriyle sadece ve sadece yargıya yardımcı oluruz. Bir siyasetçi olarak, bir Başbakan olarak, yürütmenin ve yasamanın bir üyesi olarak, yargının yıpratılmasına, yargının hedef tahtası haline getirilmesine, yargının işini zorlaştıracak beyanatlar verilmesine de razı olamayız'' dedi. Çağlayan'da inşaatı tamamlanan İstanbul Adalet Sarayı'nın, Bayındırlık Bakanlığından Adalet Bakanlığına devir teslim töreninde konuşan Erdoğan, siyasi görüşlere, etnik kökenlere, mezheplere göre kadrolaşmaya giden, bunu da açık açık ifade etme cüretini gösteren siyasilerin, şimdi 74 milyonun evladı, ayrımsız şekilde yargı kadrolarına alınacakken buna itiraz ettiklerini belirtti. Başbakan Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü: ''Burada şunu da söylemek durumundayım; KCK operasyonları yapılıyor, Hükümet hedef tahtasına oturtuluyor. Tutukluluk süresi dolduğu için zanlılar serbest bırakılıyor, fatura Hükümete kesiliyor. Birtakım operasyonlar yürütülüyor, birileri gözaltına alınıyor; hemen Hükümet eleştiriliyor, bu operasyonları Hükümet yapıyormuş gibi lanse ediliyor. Bilmeyenlere buradan hatırlatıyorum: Türkiye bir hukuk devletidir. Türkiye, kuvvetleri ayrılığı üzerine bina edilmiş bir demokratik rejimdir. Yürütmenin görev ve sınırları bellidir. Yasamanın görev ve sınırları bellidir. Yargının da görev ve sınırları bellidir. Hiç kimse, yargının tasarruflarından dolayı bize fatura kesmeye, bize çamur atmaya, bizi hedef tahtasına yerleştirmeye kalkışmasın. Ana Muhalefet Partisi'ni, muhalefet partilerini, özellikle de medyayı, son günlerdeki operasyonlar nedeniyle takındıkları tavırdan dolayı sorumlu olmaya, sorumlu davranmaya davet ediyorum. Biz savcı da değiliz, hakim de değiliz, birileri gibi avukat da değiliz. Biz, yürütme olarak, kolluk kuvvetleriyle sadece ve sadece yargıya yardımcı oluruz, yardımcı oluyoruz. Şunu da söylemek durumundayım: Bir siyasetçi olarak, bir Başbakan olarak, yürütmenin ve yasamanın bir üyesi olarak, yargının yıpratılmasına, yargının hedef tahtası haline getirilmesine, yargının işini zorlaştıracak beyanatlar verilmesine de razı olamayız. Eğer yargı bir tasarrufta bulunuyorsa, biliyor ve inanıyoruz ki bunu Anayasa ve yasalar çerçevesinde, kendisine verilen yetkiler çerçevesinde yapıyor. Bırakalım yargı kendi işini yapsın. En hızlı şekilde yapsın, en hızlı şekilde suçlu ile suçsuzu birbirinden ayırsın. Herkes yargıya yardımcı olsun, işini kolaylaştırsın ve adaletin en hızlı şekilde tecellisine katkı sağlasın. Bunun dışındaki yaklaşımlar yargının işini zorlaştıracak sorumsuzca davranışlardır.''