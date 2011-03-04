-ERDOĞAN: ''YARGININ YIPRATILMASINA RAZI OLAMAYIZ'' İSTANBUL (A.A) - 04.03.2011 - Başbakan Erdoğan, ''Bir siyasetçi olarak, bir Başbakan olarak, yürütmenin ve yasamanın bir üyesi olarak, yargının yıpratılmasına, yargının hedef tahtası haline getirilmesine, yargının işini zorlaştıracak beyanatlar verilmesine de razı olamayız''dedi. Erdoğan yeni yapılan İstanbul Adliye Binası'nın devir teslim töreninde yaptığı konuşmada, ''Eğer yargı bir tasarrufta bulunuyorsa, biliyor ve inanıyoruz ki bunu Anayasa ve yasalar çerçevesinde, kendisine verilen yetkiler çerçevesinde yapıyor. Bırakalım yargı kendi işini yapsın. En hızlı şekilde yapsın, en hızlı şekilde suçlu ile suçsuzu birbirinden ayırsın. Herkes yargıya yardımcı olsun, işini kolaylaştırsın ve adaletin en hızlı şekilde tecellisine katkı sağlasın. Bunun dışındaki yaklaşımlar yargının işini zorlaştıracak sorumsuzca davranışlardır'' dedi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Ana Muhalefet Partisi'ni, muhalefet partilerini, özellikle de medyayı, son günlerdeki operasyonlar nedeniyle takındıkları tavırdan dolayı sorumlu olmaya, sorumlu davranmaya davet ediyorum. Biz savcı da değiliz, hakim de değiliz, birileri gibi avukat da değiliz. Biz, yürütme olarak, kolluk kuvvetleriyle sadece ve sadece yargıya yardımcı oluruz'' dedi.