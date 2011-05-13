-ERDOĞAN, YALOVA'DA 21 YATIRIMI HİZMETE AÇTI YALOVA (A.A) - 12.05.2011 - Çiğdem Pala/Sibel Ertürk Kurtoğlu - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Yalova'da 21 yatırımı hizmete açtı. Başbakan Erdoğan, partisince Yalova Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingin ardından, bu ildeki çeşitli yatırımların toplu açılışını Raif Dinçkök Kültür Merkezi önünde düzenlenen törende yaptı. Törende konuşan Erdoğan, bugünün kendisi için anlamlı bir gün olduğunu dile getirerek, Yalova'nın değişimine, dönüşümüne şahit olmanın, tanıklık etmenin gururunu yaşadıklarını ifade etti. Tarihi, kültürü, medeniyeti ve tabiatıyla Türkiye'nin en güzel şehirlerinden biri olan Yalova'nın, 21 ayrı tesisin hizmete girmesiyle çok daha zenginleşeceğini belirten Başbakan Erdoğan, ''Bizim de tarihimize, medeniyetimize layık olacağımızın şu anda farkındalığı içindeyim'' dedi. Bu hizmetlerle birlikte Yalova'nın çok farklı bir çekim alanı oluşturacağını anlatan Erdoğan, şunları kaydetti: ''Yalova zaten bir çekim alanıydı, artık çok daha ileri bir cazibe merkezi haline gelecek. Gerek üniversitesiyle, gerekse bu tür kültürel aktivitelerin çok daha yoğun bir şekilde yapılmasıyla, sanatıyla, her şeyiyle zaten bir turizm merkezi olan, özellikle termal turizminde önemli bir merkez haline gelen Yalova'mız, bu çekim gücünü artırarak devam ettirecektir.'' -AÇILIŞI YAPILAN YATIRIMLAR- Açılışı yapılan yatırımlarla ilgili bilgi veren Başbakan Erdoğan, şunları kaydetti: ''Eğitimde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü hizmet binası, Anadolu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi, Fen Lisesi Spor Salonu, Armutlu Kapaklı Tülay İlgen İlköğretim Okulu, Termal Yeni Yaşam İlköğretim Okulu ek derslik binası, Armutlu Vilayetler Birliği Hafize Sakız Anaokulu, Altınova Tersane Girişimcileri Anonim Şirketi Anadolu Denizcilik Meslek Lisesi hizmete açıldı. Ayrıca, Armutlu Atıksu Arıtma Tesisi ve Deşarj, Çınarcık-Teşvikiye-Kocadere Atıksu Arıtma Tesisi ve Deşarj, Esenköy Atıksu Arıtma Tesisi ve Deşarj, Yalova Çiftlikköy-Taşköprü-Kadıköy Termal Atıksu Arıtma Tesisi, Yalova Çiftlikköy, Taşköprü, Kadıköy Termal Kanalizasyon Şebekesi, Köy Kalkınma Payı projeleri yapıldı.'' Taşköprü Beldesi Futbol Sahası Tesisleri ve halı sahasının hizmete alındığını ifade eden Erdoğan, ''Sosyal Hizmetler Müdürlüğümüz olarak 0-6 yaş Sevgi Evleri'ni hizmete alıyoruz. Bunun yanında Altınova Hükümet Konağı devreye giriyor. Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında yapılan Devlet Destekli Ekonomi Yatırımları, 387 projeyi kapsayan KÖYDES Projeleri, DSİ 1. Bölge 15. Şube Müdürlüğünün Yalova-Çınarcık, Teşvikiye-Karpuzderesi Islahı ve bunlarla birlikte 21 ayrı tesis. Bütün bunların içinde önünde bulunduğumuz Raif Dinçkök Kültür Merkezi ayrı bir kazanım olarak, Yalova'nın zenginleşmesine katkıda bulunacak'' diye konuştu. Akkök Şirketler Grubu Yönetim Kurulu üyesi Ayça Dinçkök de Türkiye'nin ve Akkök Şirketler Grubunun geleceğe emin adımlarla ilerleyen yolculuğunda, bugün bir dönüm noktasını birlikte yaşamanın gururu içinde olduklarını söyledi. Dinçkök, Raif Dinçkök Kültür Merkezi'nin tasarımı ve inşaatında emeği geçenlere teşekkür ederek, ''Projenin bütçesini 8 milyon dolarla, belediyenin talebini üçe katladık. Aslında bugün benim bir hayalimi paylaşmaya geldiniz. Bundan 21 yıl önce üniversite eğitimim için yurt dışına gitmeye hazırlanırken, büyük babam bana benim için bir fabrika kurmak istediğini söylemişti, ben kabul etmemiştim. Bugün ise bizleri bugünlere getiren Raif Beyin adını verdiğimiz özgün bir eseri, ona hediye ediyoruz. Bu gururu, onuru ben yaşıyorum'' dedi. Başbakan Erdoğan, yatırımlarda hizmeti geçenlere teşekkür ederek, Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ile Akkök Şirketler Grubu Yönetim Kurulu üyesi Ayça Dinçkök ile kurdele kesip, yatırımların toplu açılışını yaptı. Erdoğan, daha sonra hizmete açılan Raif Dinçkök Kültür Merkezi'ni gezdi.