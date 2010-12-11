-ERDOĞAN: TÜRKİYE DAHA DEMOKRATİK BİR ÜLKE OLDU MARDİN (A.A) - 11.12.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Türkiye bugün 8 yıl öncesine göre daha demokratik bir ülke. Türkiye, özgürlüklerin, demokratik hakların, kültürel hakların, ifade özgürlüğünün daha da genişlediği, daha modern standartlara kavuştuğu bir ülke'' dedi. Erdoğan, Mardin'de Karayolları Parkı'nda düzenlenen, 78 tesisin toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, bir yandan Türkiye'yi büyütmenin, kalkındırmanın mücadelesini verdiklerini, diğer yandan birlik ve bütünlüğü korumanın, kardeşliği pekiştirmenin gayreti içinde olduklarını anlattı. Mardinli iş adamlarına ve Mardin'i sevenlere seslenen Erdoğan, ''İhmal edilmiş tarihi Mardin Evleri'nden satın alın ve röneve, restore edin, onları gelin Mardin'e kazandırın'' çağrısında bulundu. Sağanak yağış altında yapılan törende toplam 78 tesis açıldı. Bölgenin makus talihini değiştirmeye devam edeceklerini vurgulayan Erdoğan, ''Yılların ihmalini telafi edecek, bu bölgedeki tüm illerimizi kendi potansiyelleriyle ayağa kaldıracağız. Yatırımlarımız hız kesmeyecek, büyük projelerimiz hız kesmeyecek. Tüm engellemeleri aşacağız, tüm kışkırtmaları, tüm tuzakları boşa çıkartacağız ve Batı ile Doğu'yu, Kuzey ile Güney'i el ele, gönül gönüle hep birlikte büyüteceğiz. Biz hep birlikte Türkiye'yiz. Birlikte savunduğumuz, birlikte şehit verdiğimiz, birlikte kurduğumuz bu Cumhuriyeti yine birlikte geleceğe taşıyacağız. Ne terör ne çeteler ne mafya ne kışkırtmalar bizi asla ve asla engellemeyecek. Bakın, görüyorsunuz, bölgede huzur arttıkça, bölgede yatırımlar arttıkça, bölge halkı kendini daha fazla ifade etmeye başladıkça birileri ciddi şekilde rahatsız oluyorlar. Huzuru bozmak için, istikrarı bozmak için, demokratikleşme adımlarını engellemek için her türlü tahrik ne yazık ki, hayata geçirilmeye çalışılıyor. Açık söylüyorum... Birileri, insanımızın huzura kavuşmasından ciddi şekilde endişe duyuyor. Zaman zaman oynanan oyunları beraber bozacağız. Türkiye artık eski Türkiye değil. Aziz milletimiz engin sağduyusuyla, basiretiyle, ferasetiyle eski oyunlara prim vermiyor, eski tezgahlara düşmüyor. Ben Mardinli kardeşime diyorum ki; kimin gerçekten huzur ve barış istediğini, kimin de huzur ve barışın gelmesinden korktuğunu lütfen ayırdedin. Kimin millet için çalıştığını, kimin de kendi şahsi çıkarları peşinde koştuğunu lütfen görün'' dedi. ''Biz bu ülkede yaşanan acıları çok iyi biliyoruz'' diyen Başbakan Erdoğan, şöyle konuştu: ''Biz faili meçhulleri biliyoruz, biz Diyarbakır Cezaevi'ni de biliyoruz, biz yakılan, boşaltılan köyleri, Olağanüstü Hal dönemlerini biliyoruz. Biz, bir annenin, bir babanın, yavrusuyla kendi ana dilinde konuşamamasının ne olduğunu biliyoruz. Onun için bunları süratle kaldırdık. Onun için Olağanüstü Hal'i kaldırdık. Onun için Çekiç Gücü buradan gönderdik. Bunlar bizden istenmemiş miydi? İstenmişti. Ve 'Bunları halledin' denmemiş miydi? Denmişti. Bunları bu iktidar halletti. İşte biz daha da bu özgürlük alanlarını geliştirmenin, genişletmenin gayreti içindeyiz. Samimi bir şekilde kardeşliğin peşindeyiz. Hiç endişeniz olmasın, hiç kuşkunuz olmasın, Türkiye'yi güzel günler bekliyor. Kardeşlik pekişiyor, milli birlik güç kazanıyor. Dünyada artık saygın bir Türkiye var. Bunu böyle biliniz, konuşulmayanlar artık konuşuluyor. Sorgulanmayanlar artık sorgulanıyor. Ok yaydan fırladı ve inşallah hedefine ulaşacak.''