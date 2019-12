-Erdoğan: Terör konusunda bizi fazla konuşturmayın ANKARA (A.A) - 29.09.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, terör saldırılarıyla ilgili olarak, ''Benim sizlerden de bu noktadaki özellikle ricam şudur. Bu işleri ne kadar biz yazılı ve görsel medyada fazla tutarsak, bu işe fazla değer verirsek, görüntülersek, terör örgütünün propagandasını o kadar fazla yaparız. Onun için bizi bu konuda fazla konuşturmayın. Biz de bu konuda inşallah iş yapmaya çalışalım, netice almaya çalışalım'' dedi. Erdoğan, Makedonya'ya hareketinden önce Esenboğa Havalimanı'nda düzenlediği basın toplantısında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Erdoğan, Eski BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği kazayla ilgili yeni iddialar ve dün yaşanan gözaltılarla ilgili görüşünün sorulması üzerine, ''Benim görüntüyü izleme imkanım olmadı. Şu anda da zaten konu ilgili savcılığa gelmiş vaziyette. Daha önce biliyorsunuz Meclis'te araştırma komisyonlarımızı kurmuştuk. Şu anda da savcılık işin takibini yapıyor ve bu yargı süreci içerisinde temenni ederim ki süratle bunun neticelendirilmesi suretiyle netlik kazanır ve herkesin de gönlü bu konuda rahat etmiş olur'' dedi. Erdoğan, terör örgütünün sivil vatandaşları hedef almasıyla ilgili soruya, ''Dün zaten konuyla ilgili değerlendirmelerimizin hepsini Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda yaptım. Benim sizlerden de bu noktadaki özellikle ricam şudur. Bu işleri ne kadar biz yazılı ve görsel medyada fazla tutarsak, bu işe fazla değer verirsek, görüntülersek, terör örgütünün propagandasını o kadar fazla yaparız. Onun için bizi bu konuda fazla konuşturmayın. Biz de bu konuda inşallah iş yapmaya çalışalım, netice almaya çalışalım'' yanıtını verdi. Erdoğan, yeni Anayasa çalışmalarında TBMM'de grubu bulunan partiler dışında görüşmelerin olup olmayacağına ilişkin bir soru üzerine şunları söyledi: ''Grubu olan partilerle tabii uzlaşma komisyonu oluşturulacak ve bu çalışmalar da Meclis Başkanımızın riyasetinde sürdürülecek. Ondan sonra bu işin yol haritası üzerinde ağırlıklı olarak komisyon, ne gibi adımlar atılacağının kararını verecek. Ama tabii bizim başından beri arzumuz, temennimiz şudur; bu konuda akademisyenlerden tutunuz medyaya varıncaya kadar, sivil toplum örgütlerine varıncaya kadar, vatandaşlarımıza varıncaya kadar, çünkü halkımızın ne dediği de bu konuda çok önemli. Bunun yanında tabii Parlamento dışı siyasi partileri de komisyon öyle zannediyorum ki görüşme kapsamı içerisinde değerlendirecektir. Çünkü onların da, bazı siyasi partilerin, Anayasa çalışmaları geçmişte olmuştu. Parlamentoda yoklar, ama böyle bir çalışmaları var. Onlardan da tabii istifade edilmesinde büyük fayda vardır. Ama halkımızın ne dediği noktasında da onların düşüncesini almak, ki bu bir örneğin bizim için bir mutfak çalışmasıdır. Bu çalışmaları da yaptık, yapıyoruz. Her siyasi partinin de yapacağına, yaptığına inanıyorum. Bu çalışmalar, bu komisyonun ortak havuzunda birleşirse orada artık asgari müşterek aramamalıyız. Orada azami müştereklerimizi aramalıyız ve onunla da ideal olan bir anayasayı inşallah çıkarmalıyız. Bu artık sivil bir anayasa olmalı. Tüm bu işin şeklini, sürecini her şeyiyle inşallah bu komisyon belirler ve biz de gönül huzuru içerisinde Anayasamızla 2023'e hazırlanırız.'' Erdoğan, ''Mavi Marmara gemisine yapılan saldırıya katılan İsrail askerlerinin kimliklerinin belirlendiği yönünde haberler var. Bu durum yürütülen soruşturmaları nasıl etkiler'' sorusuna, ''Bunların hepsi uluslar arası ceza mahkemelerinden tutunuz, Lahey Adalet Divanı'na varıncaya kadar, bütün bu mahkeme süreçleriyle ilgili konular olacak. İsrail'in biraz sıkıntısı zaten buralardan geliyor. Yani özellikle şu andaki süreçte gerek özür, gerek tazminat, gerekse ambargonun kaldırılması noktasındaki oradan gelen tutarsızlıkların arkasında biraz da bu tür yaklaşımlar yatıyor. Biz tabii burada şehitlerimizin uluslararası mahkemelerde olsun, bunun dışında yine uluslar arası süreç içerisindeki atılması gereken adımlarda olsun her an yanında olacağız. Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak onlara gerekli desteği vereceğiz. Bunları bizim rafa koymamız falan söz konusu değil, mümkün değil. Takipçisi olarak bu süreci sürdüreceğiz'' yanıtını verdi.