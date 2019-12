-ERDOĞAN: ''SÖYLE BU SİHİRLİ ŞEYİ DE ÇÖZELİM'' ANKARA (A.A) - 26.05.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, her alanda iddialı konuşmayı sevmediğini belirterek, ''Birileri bugünlerde çıkıyor, çok iddialı laflar edebiliyor. 'Ben terörü çözerim' diyor. Çözersin madem ver sihirli değneği bize de biz hemen bunu yapalım. Niye geciktiriyorsun? İlla iktidar olduğun zaman çözmen mi lazım. Sen zaten iktidar olamayacaksın, söyle bu sihirli şeyi de bunu biz çözelim, geciktirmeyelim'' dedi. Erdoğan, Büyük Anadolu Oteli'nde toplanan Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) 4. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, bölünmüş yolların, otobanların, konforunu, güvenliğini en önce ve en fazla otobüsçülerin hissettiğini söyledi. Rize'den İstanbul'a çocukluğunda otobüsle geldiklerini söyleyen Erdoğan, yolların o dönemden bu döneme geldiği noktayı anlattı. Göreve geldiklerinde 15 yılda Karadeniz Sahil Yolunun yüzde 35'nin bitirildiğini, kendilerinin 5 yılda tamamına yakınını bitirdiklerini ifade eden Erdoğan, böylelikle bölgedeki kaza riskini minimize ettiklerini söyledi. Başbakan Erdoğan, ''Havayolundaki, demiryollarındaki yatırımlarımız, karayolu yük ve yolcu taşımacılığını asla ve asla azaltmadı. Tam tersine rakamlar yukarıya doğru gidiyor. Ekonomideki iyileşmeye paralel olarak, özel otomobil sayısı artıyor, uçak yolcusu katlanarak artıyor, demiryolu daha fazla tercih ediliyor ama otobüs yolcusu da azalmıyor. Hepsi birbirini adeta tetikliyor. Nitekim otobüs üretim ve satışına ilişkin rakamlar da bu gerçeği net olarak ortaya koyuyor'' dedi. Türkiye'de, 2002 yılında 2 bin 700 otobüs üretildiğini, 2008'de 7 bin 600 rakamına ulaşıldığını söyleyen Erdoğan, ancak küresel finans krizi nedeniyle üretimde bir düşüş yaşandığını, 2010 yılında üretilen otobüs miktarının 5 bin 300 olduğunu bildirdi. Erdoğan, 2010 ve 2011 yılları karşılaştırıldığında grafiğin artık yükselmeye başladığının görüleceğini ifade ederek, ''2010 yılının ilk 4 ayında üretim bin 610 adet iken, 2011'in ilk 4 ayında 2 bin 43 adet. Artış oranı yüzde 27. Bu şekilde devam ederse, yıl sonunda inşallah, 2008 rakamlarına çok yaklaşmış olacağız. Satış rakamları aynı şekilde. 2002 yılında 471 adet otobüs satılmış, 2010 yılında ise, 3 katın üzerinde, bin 525 adet otobüs satılmış. İlk 4 ay satış rakamlarına baktığımızda, 2011 yılında 774 adet otobüs satıldığını görüyoruz ki bu da son 10 yılın rekoru. Sektörden gerçekten çok sevindirici haberler alıyoruz ve inşallah bu trendi hiç bozmadan devam ettireceğiz'' diye konuştu. -KARADAN HAC- ''Karadan hac'' konusunun ise farklı olduğunu söyleyen Erdoğan, öncelikle yol güvenliğinin esas olması gerektiğini vurguladı. Yol güvenliği yoksa buna ruhsat verilemeyeceğini ifade eden Erdoğan, ''Önce yol güvenliğini sağlamanız lazım. Şu anda Ortadoğu kaynıyor. Irak'tan mı Suriye'den mi Ürdün'den mi, hepsi felaket. Allah göstermesin bir kardeşimizin canı yandığı zaman tutuşuyoruz. Hac kervanında böyle bir olay olursa bunu neyle izah ederiz. Yol emniyeti temin edildiğinde ilk atacağımız adımlardan biri karayoluyla haccı sağlamaktır'' diye konuştu. Türkiye'yi istikrarlı şekilde büyüttüklerini, küresel finans krizinden dahi büyüyerek çıkan bir Türkiye ekonomisi inşa ettiklerini anlatan Erdoğan, şunları söyledi: ''İstikrarı muhafaza ederek, güven zeminini muhafaza ederek, biz bu süreci aynı şekilde devam ettireceğiz. Sektörün, otobüsten ibaret olmadığını, firmalardan ibaret olmadığını da biliyorum. On binlerce kişi, doğrudan ya da dolaylı olarak bu sektörden para kazanıyor, ekmek yiyor. İstihdam boyutunu da hesaba katarak, bu hayati sektörün her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. İstişarelerimiz devam edecek. Önerileriniz, tavsiyeleriniz, yapıcı eleştirileriniz her zaman bize yol gösterici olacak. Bizim tüm sektörlerle el ele olmamız, iç içe olmamız ülkemizin sorunlarını minimize etmesi demektir. Bakın sıfırlamak demiyorum, iddialı konuşmayı her alanda sevmem. Minimize etmek başarı demektir. Ama birileri bugünlerde çıkıyor, çok iddialı laflar edebiliyor. 'Ben terörü çözerim' diyor. Çözersin madem ver sihirli değneği bize de biz hemen bunu yapalım. Niye geciktiriyorsun? İlla iktidar olduğun zaman çözmen mi lazım. Sen zaten iktidar olamayacaksın, söyle bu sihirli şeyi de bunu biz çözelim, geciktirmeyelim.'' Erdoğan, toplantının yapıldığı Büyük Anadolu Oteline gelirken, Akyurt ilçesinin bir mahallesindeki okulun önünde öğrencilerle sohbet etti. Öğrencilere akıllı ajanda dağıtan Erdoğan, küçük bir bebeği severek altın hediye etti.