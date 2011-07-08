-ERDOĞAN: SORUNLARIN ÇÖZÜMÜ BEKLENTİSİNİ KARŞILAYACAĞIZ TBMM (A.A) - 08.07.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 61. Hükümet'in programını TBMM Genel Kurulunda sunmaya başladı. TBMM Genel Kurulu TBMM Başkanı Cemil Çiçek başkanlığında toplandı. Çiçek, andiçmeyen milletvekillerini bu birleşimde de kürsüye davet etti. Andiçmek isteyen çıkmayınca, Çiçek gündeme geçti. Çiçek, Bakanlar Kurulu programını okumak üzere Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı kürsüye davet etti. Erdoğan, sunuşuna başlarken, Meclisin 24. Dönemi'nin hayırlı olmasını diledi. Erdoğan, ''Bu vesileyle başta Cumhuriyetimiz kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, muasır medeniyet yolunda bu büyük millete hizmeti geçen, eser bırakan, taş üstüne taş koyan bütün devlet ve siyaset adamlarına şükranlarımı sunuyorum'' dedi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, seçimler sonucu TBMM temsil yetkisi alan bütün siyasi partileri ve milletvekillerini tebrik ederek, millete yapacakları hizmette başarılar diledi. Huzur ve güven ortamı içinde gerçekleşen, hızlı bir şekilde sonuçlandırılan, adil ve özgür bir seçim süreci yaşandığını belirten Erdoğan, ''Bu vesileyle bir kez de yüce heyetiniz önünde seçim sürecine katkıda bulunan tüm kişi ve kurumlara teşekkür ediyorum'' diye konuştu. Seçim sonucunda Meclis'in yüzde 87 gibi çok yüksek bir katılımla oluştuğunu, temsil oranının ise yüzde 95 gibi uzun zamandır rastlanmaya bir düzeye çıktığını belirten Erdoğan, şunları söyledi: ''Bu sonuçlar demokrasimizin katılım ve temsil niteliklerinin daha da güçlendiğini gösteriyor: Yine bu sonuçlar milletimizin tüm sorunların çözüm adresi Meclis olarak gördüğünün ve bu Meclisten çok şeyler beklediğinin açık bir işaretidir. Parlamentomuzun seçmenin kendisine yüklediği emaneti hakkıyla yerine getireceğinden milletimizin beklentileri doğrultusunda 4 yıl boyunca büyük bir özveriyle çalışacağından şüphe duymuyorum. Millet Meclisten sorunları için çözüm bekliyor ve bu Meclis de inşallah bu beklentiyi azami ölçüde karşılayacaktır.''