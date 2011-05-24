-ERDOĞAN: SIRTLARINI TERÖR ÖRGÜTÜNE DAYAMIŞLAR ŞIRNAK (A.A) - 24.05.2011 - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''BDP'ye gönül veren kardeşlerime özellikle sesleniyorum; 'bizim için hizmet önemli değil' diyorsanız bildiğinizi okuyun, o ayrı mesele. Ben sizin tercihinize saygı duyarım ama yok 'biz hizmet istiyoruz Sayın Başbakan' diyorsanız oy vereceğiniz yer, AK Parti'dir. Çünkü milletin karşısına çıkıp daha henüz yüzde 10 barajının hesabını yapan bu bağımsızlardan size bir şey gelmez, bunlardan yar olmaz'' dedi. Erdoğan, partisince Şırnak Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitinginde yaptığı konuşmada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun vatandaşa yönelik vaatlerini eleştirdi. ''CHP'nin yeni Genel Başkanı, sakız isteyene sakız, gazoz isteyene gazoz, elma şekeri isteyene elma şekeri vaat ediyor. Hızını alamıyor, faşizm isteyen faşizm, komünizm isteyene komünizm, devletçilik isteyene devletçilik, özerklik isteyene özerklik vaat ediyor. İlke yok, sınır yok, çizgi, istikamet, rota, hiçbir şey yok'' diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Hem 'başörtüsüne özgürlük' diyor, hem başörtülü hanımlara 'özgürlük' diyerek onlarla ilişki kurmaya çalışıyor, öbür taraftan İstanbul Avcılar'da benim başörtülü hanım kardeşlerimi rahibe kılığına sokuyor. Hem 'inanç özgürlüğü' diyor, hem CHP'nin din üzerindeki baskılarına sahip çıkıyor. Bir garip insan, gidiyor Veysel Karani türbesinde dua ediyor, hemen yarım saat sonra Allahu Teala'nın ismini edepsizce ağzına alıyor ve 'statükonun Allah'ı Ankara'dadır' diyor, şu hale bak. Bunları söyleyen belli. Batıda, sahillerde milliyetçilik pazarlıyor, burada kepenk kapattırılmasına, esnafın mağdur edilmesine, ekonomik özgürlüğün kısıtlanmasına destek veriyor. İşte böyle bir CHP'ye, BDP de, terör örgütü de çıkıyor, destek veriyor, omuz veriyor. 12 Haziran, işte bu çirkin oyunun bozulacağı tarihtir. 12 Haziran, CHP, MHP, BDP, terör örgütü ve Ergenekon ittifakının bozulacağı tarihtir. 12 Haziran, çetelerin bir kez daha kaybedeceği tarihtir. Ben inanıyorum, Şırnak çetelere yol vermeyecek. Ben inanıyorum; Şırnak, sandığa gidecek, hür iradesiyle kendisine hizmet edeni seçecek. Şırnak, eminim ki bir kez daha demokrasi, bir kez daha özgürlük, bir kez daha kardeşlik diyecek.'' -''BDP'NİN OLDUĞU NE KADAR BELEDİYE VARSA HEPSİNİN HALİ PERİŞAN''- Cumhuriyet tarihi boyunca Şırnak'a yalnızca bin 539 adet derslik yapıldığını, AK Parti iktidarı döneminde ise 8,5 yılda kente bin 886 adet derslik kazandırıldığını kaydeden Erdoğan, bin 849 olan öğretmen sayısını 4 bin 446'ya çıkardıklarını anlattı. Her ilçeye modern hastaneler yaptıklarını belirten Erdoğan, şunları kaydetti: ''Biz istismar siyaseti içinde olmadık. Şu anda Şırnak'ın belediyesinin haline bakın. Bu BDP'nin olduğu ne kadar belediye varsa hepsinin hali bu, hali perişan. Bu yollar rezalet, yollar pislik, kaldırımlar öyle. Bir belediyenin görevi ne kardeşim? Yol yapacaksın, su getireceksin, temizliğini yapacaksın, altyapısını yapacaksın. Öncelikli belediyenin görevi bu. Ben belediye başkanlığından geldim ama burada böyle bir şey var mı? Peki niye benim sevgili Şırnak'lı kardeşim hala bu zihniyetlere gider oy verir? Biz, sizlerin Şırnak'taki susuzluğunu giderdik. Bizim görevimiz değil o, belediyenin göreviydi. Suyu buraya belediyenin getirmesi lazımdı ama biz tuttuk risk aldık. Yasaya rağmen ben bakanıma talimat verdim ve dedim ki 'Şırnak'ın susuzluğunu gidereceksin'. Şırnak'a suyu biz getirdik, merkezi yönetim olarak biz getirdik. Buradaki bağımsız milletvekilleriniz getirmedi. Onların zaten Meclisin içerisinde bağırıp çağırmaktan başka yaptıkları bir şey yok, yapacakları bir şey de yok. Çünkü bunların 'hizmet siyaseti' diye bir anlayışları yok. Bunların tek anlayışı var, o da ideoloji. Asla hizmet siyaseti değil. Sırtlarını terör örgütüne dayamışlar ve buradan oy toplamaya çalışıyorlar, yapılan budur. Bakın açık söylüyorum: Bunlara oy veren kardeşlerim başlarını iki elinin arasına alsınlar, bunların benim Güneydoğu Anadolu Bölgeme de benim Kürt kardeşlerime de verecekleri hiçbir şey yok, getirecekleri hiçbir şey yok. Kendimizi aldatmayalım. Şunu bilesiniz ki: AK Parti, camiası içerisinde benim Kürt kardeşlerimin haklarını en ideal şekilde savunan bir kadro değil, AK parti'nin kendisi zaten bunu savunuyor, bunu yapıyor. Çünkü biz, bu ülkede Türküyle, Kürtüyle, Lazıyla, Çerkeziyle, Gürcüsüyle, Romanıyla hiçbir ayrım yapmaksızın Yunus'un diliyle yaratılanı Yaradan'dan ötürü seviyoruz, farkımız bu. Onun için de diyorum ki: 12 Haziran'da istismar siyasetine değil, hizmete siyasetine oy verin. Yani Şırnak'a şu hal reva mıdır, Allah aşkına? Allah aşkına kardeşlerim soruyorum size; o kadar para gönderiyoruz, inanın hiçbir belediyeden ayırt etmeksizin -tam aksine buradaki ekonomik durum batı illerine göre daha geri olduğu için buraya daha fazla para gönderiyoruz- daha fazla para gönderdiğimiz halde gönderilen bu paralar, hizmet olarak Şırnak'a gelmiyor. Hakkari'ye dönmüyor. 12 Haziran'da kan, gözyaşı, şiddetten beslenenlere değil, silah tüccarlarını kazandıranlara değil, kardeşliğe oy vermenizi istiyorum. 12 Haziran'da çetelere değil, çetelerle mücadeleye destek olmanızı istiyorum. Biz hizmet için yola çıktık, kucağımız hizmet dolu olarak sizlere geldik.'' Erdoğan, ''BDP'ye gönül veren kardeşlerime özellikle sesleniyorum; 'bizim için hizmet önemli değil' diyorsanız, bildiğinizi okuyun, o ayrı mesele. Ben sizin tercihinize saygı duyarım ama yok 'biz hizmet istiyoruz Sayın Başbakan' diyorsanız oy vereceğiniz yer, AK Parti'dir. Çünkü milletin karşısına çıkıp daha henüz yüzde 10 barajının hesabını yapan bu bağımsızlardan size bir şey gelmez, bunlardan yar olmaz. Bunlar, gerilim politikalarından nemalanıyorlar, terör örgütü destek verecek, bunlar da oy kazanacak. Yaptıkları iş bu. Kandan, göz yaşından besleniyorlar. 12 Haziran, inşallah barışın, kardeşliğin, dayanışmanın ve hizmet üretmenin karşılığının taçlandırıldığı bir gün olsun. Biz sizi seviyoruz, size inanıyoruz, 'ayrımcılığa hayır' diyoruz. 'Batıda ne varsa doğuda da o olacak' dedik ve bunu yaptık, yapıyoruz. Bir de BDP'li belediyelere bakın, hali görün, AK Parti'li belediyelere bakın hali görün. Onlar da belediye bunlar da ama bunlar aldıkları parayı nereye gönderiyor, benim hala aklım sırrım ermiyor. Bunu da siz biraz düşünün, herhalde anlıyorsunuz'' diye konuştu. NOTLAR Başbakan Tayyip Erdoğan'ın, Şırnak Cumhuriyet Meydanı'nda yaptığı mitinge vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, meydanda açılan ''Varsa AK Parti, bulursun su, yol, hastane, üniversite havaalanı. Yoksa AK Parti, bulursun çete, mafya, yolsuzluk, yoksulluk'', ''Allah'ın dostu beyaz gömlekle dünya liderine selam olsun'' ve ''Nuh şehrine hoş geldin'' yazılı pankartlar ile meydandaki ''Hoş geldin dünya lideri'' anlamına gelen Kürtçe pankart dikkati çekti. Bu arada bazı vatandaşlar meydanda beyaz güvercin uçurdu. Miting öncesinde terör örgütünün baskısı sonucu bazı esnafın kepenk kapattığı görüldü. Fırın ve eczanelerin dışında tüm iş yerlerinin kapalı bulunduğu Şırnak'ta, BDP'li belediye de çöpleri toplamadı. Başbakan Erdoğan'ın konuşma yapacağı Cumhuriyet Meydanı ve çevresindeki çöpler, Sağlık Müdürlüğüne bağlı işçiler tarafından toplanırken, meydanda temizlik yapıldı. Ayrıca gazete bayileri de gazete ve mecmualarını dağıtamadı. Öte yandan, Başbakanlığa ait otobüse Başbakan Erdoğan Şırnak'a gelmeden önce bazı kişiler tarafından taş atıldığı, otobüste maddi hasar meydana geldiği bildirildi.