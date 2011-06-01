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Politika

ERDOĞAN: ŞİDDET TUZAĞINA DÜŞMEYECEĞİZ İSTANBUL (A.A)

01 Haziran 2011 15:57

-ERDOĞAN: ŞİDDET TUZAĞINA DÜŞMEYECEĞİZ İSTANBUL (A.A) - 01.06.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, gerek dün Hopa'da meydana gelen olayların, gerek BDP ve terör örgütü tarafından ortaya konan eylemlerin AK Parti'yi şiddet tuzağına çekmek için yapılan açık tahrikler olduğunu belirterek, ''MHP Genel Başkanı'nın, CHP Genel Başkanı'nın, BDP'lilerin, öfke ve nefret dili, kışkırtıcı üslupları, hakaret ve tahrikleri, maalesef bu tür olaylara zemin hazırlamıştır. Biz bu şiddet tuzağına asla düşmeyiz ve düşmeyeceğiz'' dedi. Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde ''Türkiye Hazır Hedef 2023'' adlı toplantıda, İstanbul, İzmir ve Diyarbakır projelerini açıkladı.  Toplantıda dün Hopa'da yaşananlara da değinen Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:  ''Gerek dün Hopa'da meydana gelen olaylar, gerek BDP ve terör örgütü tarafından ortaya konan eylemler, açık söylüyorum, AK Parti'yi şiddet tuzağına çekmek için yapılan açık tahriklerdir. MHP Genel Başkanı'nın, CHP Genel Başkanı'nın, BDP'lilerin, öfke ve nefret dili, kışkırtıcı üslupları, hakaret ve tahrikleri, maalesef bu tür olaylara zemin hazırlamıştır. Bunu son 10 gün içinde de devam ettireceklerdir. Biz bu şiddet tuzağına asla düşmeyiz ve düşmeyeceğiz. Bugüne kadar sabırla, metanetle, sağduyuyla hareket ettik, aynı şekilde hareket etmeye devam edeceğiz. Biz, ülkeyi kaosa sürüklemek için elinden geleni yapan, CHP-MHP-BDP ittifakına karşı, millet iradesini var gücümüzle savunmaya devam edeceğiz. Söz, karar, yetki milletindir. Son sözü millet sandıkta söyleyecektir. Sandığa giden yolu biz, şiddet, öfke ve nefret taşlarıyla kirletmeyecek, sabır, sağduyu, hoşgörü ilmikleriyle örmeye devam edeceğiz.''

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