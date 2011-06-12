-ERDOĞAN SANDIK BAŞINDA İSTANBUL (A.A) - 12.06.2011 - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan oyunu İstanbul'da kullandı. Üsküdar Altunizade'deki konutunda geceyi geçiren Başbakan Erdoğan, oyunu kullanmak için eşi Emine Erdoğan ve kızı Sümeyye Erdoğan ile birlikte saat 11.50 sıralarında Burhaniye İlköğretim Okulu'na geldi. Erdoğan, okulun birinci katındaki 2-C sınıfında 2182 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Başbakan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile kızı Sümeyye Erdoğan da aynı sandıkta oy verdi. Başbakan Erdoğan'ın oyunu kullandığı 2182 numaralı sandık, toplam 293 seçmeni kapsıyor.