-ERDOĞAN: ''ROTAYI MİLLET ÇİZER'' TBMM (A.A) - 07.12.2010 - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Bölgesiyle ilgilenmenin bir ülke için eksen kaymasına işaret etmeyeceğini'' belirterek, ''Dış politikada hiç kimse bize rota çizemez; rotayı, istikameti yalnız ve yalnız aziz milletimiz çizer'' dedi. Erdoğan, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin seçim atmosferine girmeden önce acil bazı yasaların Meclisten çıkarılacağını kaydetti. Erdoğan, bunlar arasında bazı kamu alacaklarının yeniden yapılandırılması, günlük hayata ilişkin bazı düzenlemeler ve Anayasa değişikliğine uyum yasaları bulunduğunu ifade ederek, bütçe görüşmelerinin de ay sonuna kadar tamamlanacağını anımsattı. Meclisin sekiz yılda azami verimlilikle çalıştırdıklarını anlatan Erdoğan, ''Aynı şekilde bu sürece devam edeceğiz'' dedi. Erdoğan, ''Muhalefet yorulabilir, bıkabilir. Bunlar bizim lügatimizde yer almıyor. Biz son ana kadar aşkla, şevkle çalışmaya devam edeceğiz'' dedi. Erdoğan, Lübnan'a yaptığı ziyarete değinerek, bu ülkedeki temasları hakkında bilgi verdi. Libya'daki programına ilişkin değerlendirmede de bulunan Erdoğan, buralarda gördüğü coşku ve ilginin halklar arasındaki kopukluğun ne kadar anlamsız olduğunu ortaya koyduğunu söyledi. Başbakan Erdoğan, şöyle konuştu: ''Tarihi geçmişimiz olan komşu ve dost ülkelere yönelik ilgisizliğin, kopukluğun makul bir gerekçesi olamaz. Türkiye gibi bir devlet bölgesindeki gelişmelere kayıtsız kalamaz. Komşularıyla bölge ülkeleriyle ilişkilerini ihmal edemez. Bölgesiyle ilgilenmek bir ülke için eksen kaymasına işaret etmez. Bölgesine bigane kalmak eksenini yitirmekle izah edilebilir. Büyük devlet olmak büyük düşünmekle mümkündür. Kendi ülkesinde Sivas'ın ötesine geçemeyenler, uçağa binip yurt dışına gidemeyenler Balkanlar'a, Ortadoğu'ya Orta Asya'ya bigane kalanlar Türkiye'nin uluslararası çıkarlarını, milli menfaatlerini koruyamazlar. Türkiye'yi iddialarından, çıkarlarından, tarihin yolundan uzaklaştıran bir dış politika anlayışını hakim kılmak isteyenler sadece bu ülkeye ve bu millete değil bölge halklarına da büyük bir haksızlık yapmış olurlar. Kimse kendi çapsızlığını, kendi vizyonsuzluğunu, kendi yetersizliğini bölgesel ve küresel bir güç olma gayretlerinin önüne bir engel olarak koyamaz. Sanal korkularla, ideolojik takıntılarla Türkiye'nin uluslararası vizyonu daraltılamaz.'' -WİKİLEAKS BELGELERİ- Erdoğan, Wikileaks belgelerine de değinerek, şunları kaydetti: ''Özellikle Amerikan diplomasisin kendi diplomasisiyle ilgili çok ciddi bir sorunu ortaya çıkmıştır. Kendi diplomatlarıyla çok ciddi bir sorunu ortaya çıkmıştır. Tabii ki bu sorun birinci derecede ABD'nin sorunudur. Dünyanın bir numaralı ülkesinin şu anda diplomaside böyle bir noktaya gelmesi gerçekten düşündürücüdür. Bu çapta bir olayın sıradan, önemsiz kendi halinde münferit bir hadise gibi takdim edilmesi mümkün değildir. Yalan yanlış bilgilere, nezaketsiz yorumlara dayanan bu yazışmaların sızdırılmasını ve yayımlanmasını bir erdem veya şeffaflaşmayı sağlayan olumlu bir gelişme olarak göstermek isteyenler resmin tamamını gözden kaçırmış oldular. Ortada büyük bir ciddiyetsizliğin olduğu ne kadar açıksa birilerinin bundan farklı hesaplar içinde olduğu da o kadar açıktır. Sağduyu ve serinkanlılık özellikle diplomaside hayati derecede önemlidir. Birileri diyor ki şeffaflık. Hayır. Kimse her yerde, her zaman şeffaflığı savunamaz. Eğer birileri sır kavramını, şeffaflık kavramını sınırsız diyorsa bu kendini inkardır. Böyle bir şey sözkonusu değildir. Bir meseleyi daha anlamadan, önünü ardını görmeden, niyetini hedefini analiz etmeden verilen her tepki erkendir, eksiktir. Onun için de bizler süreci sürekli takip ediyoruz. Gelişmeleri izliyoruz, izlediğimizi ilk günden söyledik. Ne yazık ki anamuhalefet partisi meseleye böyle yaklaşmaktan hep kaçındı. Daha ilk çıkan belgelerle birlikte konuyu iç politika malzemesi yapmak gibi bir fırsatçılığını içine girdi. CHP'nin yabancı diplomatların hezeyanlarına, yalanlarına sarılarak götürdüğü kampanyanın CHP kitlesinde bile rahatsızlık doğurduğunu görüyoruz.'' Erdoğan, bu belgelere temkinli davranmaya devam edeceklerini de belirterek, ''Dış politikada hiç kimse bize rota çizemez; rotayı, istikameti yalnız ve yalnız aziz milletimiz çizer'' dedi.