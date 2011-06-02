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Politika

ERDOĞAN REGAİP KANDİLİNİ TEBRİK ETTİ ANKARA (A.A)

02 Haziran 2011 21:34

-ERDOĞAN REGAİP KANDİLİNİ TEBRİK ETTİ ANKARA (A.A) - 02.06.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Regaip kandilini tebrik ederek, kandilin birlik, beraberlik ve hayra vesile olmasını diledi. Başbakanlık Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre Başbakan Erdoğan, Regaip kandili dolayısıyla yayımladığı mesajında, kandillerin insanların kalplerini birbirine yaklaştıran, komşuluk, akrabalık, kardeşlik ve dayanışma duygularını artıran, ruh dünyalarının aydınlanmasına vesile olan çok özel geceler olduğunu belirtti. Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:  ''İslam dininde mübarek sayılan Üç Aylar'ın müjdecisi olan Regaip kandilinin de bu anlamda, toplum hayatımızda çok özel bir önemi ve vazgeçilmez bir yeri vardır. İnsanlarımızın, Yaradan'a daha derin bir şükür imkanı bulacağı bu özel gecede, muhabbetin, sohbetin, kaynaşmanın artmasını temenni ediyorum. İslam aleminin ve vatandaşlarımızın Regaip kandilini tebrik ediyor, bu anlamlı gecenin birliğimize, beraberliğimize ve hayra vesile olmasını diliyorum.''

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