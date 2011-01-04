-ERDOĞAN: ''PSİKOLOJİK EŞİĞİ AŞTIK'' TBMM (A.A) - 04.01.2011 - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''2010 yılında psikolojik bir eşik olan 1 trilyon TL gayri safi yurt içi hasıla rakamını da aştığımızı büyük bir gururla ifade etmek istiyorum'' dedi. Erdoğan, partisinin 2011 yılının grup toplantısında yaptığı konuşmada, geçen yılın tarihin en büyük küresel ekonomik krizinin gölgesinde geçtiğini belirterek, Türkiye'nin yeni yıla umutla girdiğini dile getirdi. Başbakan Erdoğan, ekonominin 2010 yılının dokuz ayında ortalama 8.9 büyüme kaydettiğini belirtti. Erdoğan, şöyle konuştu: ''2010 yılının son çeyrek büyüme oranları açıklandığında ki, tahmin ediyorum 31 Mart 2011'de açıklanacak, Türkiye orta vadeli programdaki resmi hedef olan yüzde 6.8'in üzerinde bir büyümeyi yakalayacak. Bizim resmi tahminimiz 2010 yılı için gayri safi yurt içi hasıla 730 milyar dolar... Ancak bu seviyeyi aşacağımızı, kriz öncesindeki seviyeye, yani 2009 seviyesi olan 742 milyar dolara yaklaşacağımızı veya aşacağımızı şimdiden tahmin edebiliyoruz. Bu arada, Türk Lirası olarak, biz 2009'u 953 milyar TL gayri safi yurt içi hasıla ile kapatmıştık. 2010 yılında, psikolojik bir eşik olan 1 trilyon TL gayri safi yurt içi hasıla rakamını da aştığımızı burada büyük bir gururla ifade etmek istiyorum.''