-ERDOĞAN: ONLAR İFTİRA BİZ HİZMET ÜRETİYORUZ DENİZLİ (A.A) - 30.01.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Onlar çetelere avukatlık yaparken biz milletin, ülkenin kaynaklarına göz dikmiş çetelere karşı mücadele veriyoruz. Onlar iftira, yalan üretirken, namuslu, şerefli insanlara utanmadan, sıkılmadan çamur atarken biz milletimize faydalı olacak hizmetler üretiyoruz'' dedi. Erdoğan, Adalet Parkı'nda toplu açılış ve TOKİ anahtar teslim töreninde yaptığı konuşmada, Denizli'nin bu açılışla yaklaşık 50 trilyonluk yatırıma kavuşacağını söyledi. Eğitim, ulaştırma, enerji konularında yaptıkları yatırımları rakamlarla anlatan Erdoğan, ''Denizli Adalet Sarayı'na şöyle bakıyorum, fazla konuşmaya gerek var mı? İşte Halep oradaysa, arşın burada. Ziya Paşa'nın bir sözü, (Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri)'' diye konuştu. Millete efendi olmaya değil, milletin hizmetkarı olmaya geldiklerini belirten Erdoğan, ''Zira biz biliyoruz ki insanların en hayırlısı, insanlara en çok faydalı olanıdır. Bize gurur yakışmaz, tevazu yakışır. Onun için bizler toprak gibi olmaya mecburuz. Topraktan geldik, toprağa döneceğiz. Ölmeyecek miyiz, öleceğiz. Ölünce hoca efendi gelip cenaze namazında cumhurbaşkanı, başbakan, bakan niyetine diyecek mi? Er kişi niyetine, hatun kişi niyetine diyecek, bu kadar'' dedi. Bu mücadelenin güzelliğinin burada olduğunu dile getiren Erdoğan, ''Onun için Aşık Veysel gibi, uzun ince bir yoldayız, gidiyoruz gündüz gece, gideceğiz gündüz gece. Çok işimiz var bu ülkede'' diye konuştu. Türkiye'nin 2023 yılında, dünyanın en büyük ilk 10 ülkesi arasında yer almasını sağlayacaklarını ifade eden Erdoğan, ''İftira üretmiyoruz, gözümüzü Türkiye'ye, dünyaya kapatmıyoruz'' dedi. Başbakan Erdoğan, iktidara geldiklerinden bu yana Türkiye'nin 81 ilini, her köşesini şantiye çevirdiklerini, her köşesinde silinmez izler bıraktıklarını, Cumhuriyet tarihi boyunca yapılan işlerin iki-üç katını 8 yılda başardıklarını anlattı. -''FATİH'İN KİM OLDUĞUNDAN HABERİ OLMAYAN CAHİLLERLE SİYASET YAPILMAZ''- Eğitimde ''FATİH Projesi''ni hayata geçirmeyi planladıklarını, ancak bunun da muhalefet tarafından eleştirildiğini söyleyen Erdoğan, şunları kaydetti: ''Anamuhalefetin bazı mensupları bununla dalga geçmeye başladı. Çünkü bunların böyle bir derdi yok. Ama biz dertliyiz, aşığız. Biz bu millete, bu vatana aşığız. Bizim farkımız bu. 'Yok Yavuz olsaydı, yok Kanuni olsaydı'. Bunun terbiye sınırları içerisinde yeri yok. Zira Fatih'in kim olduğundan haberi olmayan cahillerle siyaset yapılmaz. 13 yaşında babası Devleti Aliye Osmaniye'yi kendisine vermek istediği zaman, Fatih 'Baba ben bunu alamam, yürütemem' diyor. Çok iyi yetişmiş bir evlat, babası ısrar edince 'Peki o zaman' diyor, alıyor. Fakat şu cevaba dikkat edin, 13 yaşındaki bir evlat bu defa babasına, 'Madem ki ben Devleti Aliyeyi Osmaniye'nin padişahıyım, öyleyse emrediyorum size, gelin devletin başına geçin' diyor. Babanın söyleyecek bir lafı kalmıyor. İşte bu evlat böyle yetişiyor ki 21 yaşında bir karanlık çağı kapatıyor, bir aydınlık çağı açıyor. İşte biz iz sürüyoruz iz. Onun için yükümüz ağır ve dedik ki bir FATİH Projesi uygulayalım. Ne olacak, bütün okullarda bütün sınıflara akıllı tahta yerleştireceğiz. Artık kara, yeşil tahtayı kaldırıyoruz. Bütün sınıflarda akıllı tahta, projeksiyonlar, internet ağı. Artık bütün yavrularımızın eline 2 yıl içinde laptoplar gelecek. Böyle bir süreci başlatıyoruz. Hedefimiz bu.'' İş, eser, ürettiklerini, Türkiye'nin 780 bin kilometre karesinde, 81 vilayetinde 74 milyon vatandaşın kardeşliğini yüceltmenin mücadelesini verdiklerini belirten Erdoğan, ''Onlar çetelere avukatlık yaparken biz milletin, ülkenin kaynaklarına göz dikmiş çetelere karşı mücadele veriyoruz. Onlar iftira, yalan üretirken, namuslu, şerefli insanlara utanmadan, sıkılmadan çamur atarken biz milletimize faydalı olacak hizmetler üretiyoruz. Allah'ın izniyle aynı şekilde bu yola devam edeceğiz. sizlerin desteğiyle, hayır dualarıyla hiç durmadan, duraksamadan Türkiye'yi büyüteceğiz'' diye konuştu. -''DENİZLİ HOROZU HER YERDE ÖTER''- ''Denizli'nin güzel bir sözüdür, Her horoz kendi çöplüğünde öter. Ama Denizli horozu her yerde öter'' diyen Erdoğan, Denizli'yi sanayisiyle, eğitim imkanlarıyla, yollarıyla modern şehircilik anlayışıyla, Pamukkale ve Pamukkale Üniversitesiyle büyütmeye devam edeceklerini söyledi. Öğrencilere yapılan desteklere ilişkin bilgi veren Erdoğan, bu konuda sadece Denizli'ye yapılan ödemenin 4,6 milyon lira olduğunu kaydetti. Denizli'ye 124 milyon liralık sağlık harcaması yapıldığını da belirten Erdoğan, Aralık 2006 itibarıyla aile hekimliğine geçildiğini, herkesin istediği eczaneden istediği ilacı alabildiğini söyledi. Erdoğan, ''Bunlar şimdi var. Daha önce niye yoktu. Bunlar yeni mi icat oldu?'' dedi. Sağlık yatırımlarında sadece bina inşa etmediklerini bunları modern cihazlarla donattıklarını vurgulayan Erdoğan, ''uzman hekim muayene oda sayısını 119'dan 290'a çıkardık ki kuyruklar azalsın'' diye konuştu. Pamukkale'nin UNESCO tarafından Dünya Mirası listesine alındığını anımsatan Erdoğan, Bakanlar Kurulu kararıyla Pamukkale ve çevresini Özel Çevre Koruma Bölgesi olarak koruma altına aldıklarını, bölgeye son 10 yılda 42 trilyon yatırım yaptıklarını anlattı. Erdoğan, bölgede yerli ve yabancı yatırımcıların projeleri gelmeye başladığını bildirdi. ''Denizli bizim sevdamız, bizim gözbebeğimiz, bizim prestij şehrimiz'' diyen Erdoğan, Denizli için hizmet üretmeye, Denizli'ye eserler kazandırmaya var güçleriyle devam edeceklerini ifade etti. Erdoğan, bugün açılışı yapılan 72 yatırımın, Denizli'ye kazandırdıkları hizmet ve eserlerin hayırlı olmasını diledi. Denizli'nin büyükşehir olmasına yönelik çalışmaya değinen Erdoğan, ''Denizlimizi de inşallah büyükşehirler kapsamına alıyoruz. Bizden öncekilerin yaptığı gibi yanlışlığa düşmeyeceğiz. Denizli'nin tüm mülki sınırları, yani Valilik sınırı neyse bütün bu sınırları kapsayacak şekilde Denizli'yi büyükşehir yapıyoruz. İstiyoruz ki imar bütünlüğü olsun. Bir yerde kaçak binalar gece kondular öbür tarafta itfaiye araçlarının giremeyeceği yerler olmasın, bir plan bütünlüğü olsun istiyoruz. Çünkü Denizli bütün doğal varlıklarıyla, zenginliğiyle turizmin de önemli bir merkezi olacak inşallah ve 2014 yerel seçimlere Denizli büyükşehir olarak girecek. Yetiştirebilirsek yasayı inşallah bu seçim öncesinde çıkarmayı hedefliyoruz'' diye konuştu. Erdoğan, çalışmayı yürüten bürokratlara teşekkür ederek, gerekli adımın en kısa sürede atılacağını bildirdi. Başbakan Erdoğan, konuşmasının ardından telekonferansla yapılan bağlantıyla açılışları gerçekleştirdi.