-ERDOĞAN: ''OLMAYAN ŞEYİN BELGESİ OLMAZ'' İSTANBUL (A.A) - 04.12.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Böyle bir ortamda meseleyi hiç analiz etmeden, düşünmeden, üzerinde tartışmadan, istişare etmeden hemen ilk çıkan iddia ve iftiralara sarılmak, sığ, çapsız, vizyonsuz ve ufuksuz bir siyasetin göstergesinden başka bir şey olamaz. Devlet ciddiyetine sahip, vizyonu olan, dış politika diye bir derdi olan hiç kimse özellikle de hiçbir siyasetçi ortaya çıkan iddialara sevinç çığlığıyla sarılıp bunlardan medet ummaz, çare beklemez ve başbakanına 'İsviçre'den bunun belgesini al gel' demez. Olmayan şeyin belgesi olmaz'' dedi.