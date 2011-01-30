-ERDOĞAN NICOLAS CAGE İLE GÖRÜŞTÜ DENİZLİ (A.A) - 30.01.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Hayalet Sürücü 2'' filminin Pamukkale'deki çekimleri için Denizli'de bulunan Oscar Ödüllü Aktör Nicolas Cage ile görüştü. Colossae Otel'de yapılan ve basın mensuplarının görüntü almasına izin verilen görüşmede, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Salih Kapusuz ve Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan da bulundu. Görüşmede Başbakan Erdoğan, Nicolas Cage'e ''Ülkemize hoşgeldin'' dedi. Cage de Türkiye'yi çok beğendiğini, bugüne kadar gelmediği için çok üzüldüğünü söyledi. Erdoğan'ın İstanbul'u görüp görmediğini sorduğu Cage, İstanbul'u ve Konya'yı da görmek istediğini belirterek, özellikle ''sufi yaşantısını'' merak ettiğini ve öğrenmek istediğini belirtti. Türkiye geldikleri günden itibaren tüm yetkililerin kendilerine son derece yardımcı olduğunu ifade eden Cage, güzel bir aksiyon filmi çektiklerini anlattı. Oscar ödüllü aktör Nicolas Cage'nin başrolde oynadığı ''Hayalet Sürücü 2'' filminin final çekimleri Pamukkale'de devam ediyor. Nicolas Cage'e, İdris Elba ve Violante Placido'nun eşlik ettiği çekimler, 8 Şubata kadar sürecek. Yapımcılığını Brian Taylor'un üstlendiği ve Cage ile Eva Mendes'in başrolünü paylaştığı filmin bazı bölümleri de Nevşehir'de çekilmişti. Nicolas Cage'in eşi Alice Kim ve oğlu Kal-El Coppolo da Türkiye'de bulunuyor.