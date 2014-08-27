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Erdoğan'dan 'Feyzioğlu konuşacak' diyen Yargıtay'a: Bir avuç Haşhaşi

Erdoğan, Yargıtay Başkanlar Kurulu'nun, Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'nun adli yıl açılış töreninde konuşma yapması yönünde aldığı karara sert sözlerle tepki gösterdi

27 Ağustos 2014 16:55

12. Cumhurbaşkanı seçilen AKP Genel Başkanı ve Başbakan Tayyip Erdoğan, AKP’nin 1. Olağanüstü Kongresi’nde yaptığı konuşmada, Yargıtay’a da sert sözlerle yüklendi. Yargıtay Başkanlar Kurulu’nun, Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu’nun Adli Yıl Açılış töreninde konuşma yapması yönünde aldığı karara çok sert sözlerle tepki gösteren Erdoğan, “Hukuk sistemi bir avuç haşhaşinin şantajına bırakılamaz” dedi.

Erdoğan cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından, daha önce gerginlik yaşadıkları Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu’nun konuşma yapmasına izin verilmesi durumunda Yargıtay’ın adli yıl açılış törenine katılmayacağını açıklamış; bunun üzerine durumu değerlendirmek için toplanan Yargıtay Başkanlar Kurulu da Feyzioğlu’nun törende konuşması yönünde karar almıştı.

Radikal’de yer alan habere göre, bu karara sert tepki gösteren Erdoğan şunları söyledi:

“Yargıtay Başkanlar Kurulu’nun düşünebiliyor musunuz, bu ülkede, kalkıp da hem siyasete hem de halkın doğrudan seçtiği cumhurbaşkanına karşı son derece nezaketsiz tavırları, eski Türkiye’nin bir alışkanlığıdır. Hukuk sistemi bir avuç Haşhaşinin şantajına mahkum bırakılamaz. Kime çalıştığı belli olduğu Pensilvanya hukuk sistemine emir veremez, talimat veremez. Hasan Sabbah benzeri meczupların oyuncağı asla olamaz. Vatansever hakim ve savcılar aralarındaki haşhaşileri temizleyecek hukuk sistemi üzerindeki gölgeleri de kaldıracaktır.”

 

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