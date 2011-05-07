-ERDOĞAN: ''MUTLULUĞUN YOLU ANNELERDEN GEÇER'' ANKARA (A.A) - 07.05.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, annelerin daha mutlu, daha güler yüzlü olduğu bir Türkiye'yi inşa etmek için canla başla çalıştıklarını; ülkedeki şiddete son verecek girişimlerde bulunduklarını belirterek, ''Bir ülkenin gerçekten mutlu olabilmesinin yolu, annelerin yüreklerini kazanmaktan, annelerin yüzünü güldürmekten geçer'' dedi. Erdoğan, Anneler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, annelerin sadece evlatlarını doğurmakla kalmadıklarını, aynı zamanda bir toplumu doğurduklarını, bir toplumu inşa ettiklerini belirtti. ''Çocuklarını doğuran, son nefeslerine kadar her türlü sorumluluklarını üstlenen, iyi ve kötü günlerinde yanlarında olan ve canından bir parça olarak gören annelerin hakkının asla ödenemeyeceğini'' ifade eden Erdoğan, mesajında ''Bizi millet yapan, bizi birbirimize kenetleyen değerlerin yaşatılmasında, kültürümüzün, geleneklerimizin devam ettirilmesinde en büyük pay annelerimize aittir'' ifadelerine yer verdi. Erdoğan, geleceğe umutla bakan, çalışkan, idealist bir neslin yetişmesine en büyük katkıyı annelerin yaptığına işaret etti. Dünyanın neresinde olursa olsun, hangi sosyal statüde yaşarsa yaşasın tüm annelerin yüreklerinde taşıdıkları merhamet, iyilik, güzellik, sabır, adalet ve eşitlik gibi erdemlerle hayatlara ışık tuttuğunu belirten Erdoğan, günümüzde yaşanan terörden, çatışmalardan, zulümlerden en çok etkilenenlerin, dramlardan en çok canı yananların da anneler olduğunu vurguladı. Başbakan Erdoğan, mesajında şunları kaydetti: ''Bu şuurla yola çıkan bizler, annelerin daha mutlu, daha güler yüzlü olduğu bir Türkiye'yi inşa etmek için canla başla çalıştık; ülkemizdeki şiddete son verecek girişimlerde bulunduk. Zira bir ülkenin gerçekten mutlu olabilmesinin yolu, annelerin yüreklerini kazanmaktan, annelerin yüzünü güldürmekten geçer. Annelerinin yürekleri huzurla dolu olan bir ülke, dünyanın en müreffeh ülkesidir. O yüzden annelerimizi mutlu etmek, annelerimizin yüreklerini sevgiyle doyurmak, nefes aldığımız her gün annelerimizin merhametine, şefkatine ve ilgisine layık olmaya çalışmak hepimizin görevi olmalıdır. Bu özel günlerinde, cennetle müjdelenen annelerimizi sevgi ve saygıyla selamlıyor, sadece anne olan değil, yüreği annelik hisleriyle dolu olan tüm kadınların Anneler Günü'nü kutluyorum.''