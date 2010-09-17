-ERDOĞAN: ''MENDERES DEMOKRASİ ŞEHİDİ'' İSTANBUL (A.A) - 17.09.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Bundan tam 49 sene önce 17 Eylül günün öğle saatlerinde İmralı Adası'nda kurulan dar ağacında hayatı sona eren rahmetli Menderes çok doğru isabetli bir ifadeyle, demokrasi şehididir'' dedi. Başbakan Erdoğan idam edilişlerinin yıl dönümü dolayısıyla Adnan Menderes ile Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ın kabirlerini ziyaret etti. Erdoğan, buradaki törende yaptığı konuşmada, bugün burada merhum Adnan Menderes'in, Türkiye'nin çok partili hayatının, Türk demokrasisinin sembol ismi olduğunu ifade ederek, Menderes'in hayatı kadar ölümünün de siyasi tarihe kazındığını söyledi. ''Yeter söz milletindir'' haykırışının, Demokrat Parti ile horlanan, dışlanan, küçümsenen milyonları da iktidara taşıdığını anlatan Erdoğan, sessiz kalabalıkların, sahipsiz kitlelerin, Menderes hareketi ile milli egemenliği hissettiğini ve söz sahibi olduğunu kaydetti. Başbakan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Bundan tam 49 sene önce 17 Eylül gününün, öğle saatlerinde İmralı Adası'nda kurulan dar ağacında hayatı sona eren rahmetli Menderes, çok doğru isabetli bir ifadeyle, demokrasi şehididir. Kendisinden bir önceki gece darağaçlarında hayatları sönen Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan gibi Adnan Menderes de bizleri hüzne boğan bir sonla bu dünyaya veda ederken, milletimizin gönlündeki ebedi yerini almıştır. Menderes ve arkadaşları bu ülkeye bu millete yaptıkları hizmetin bedeli olarak, son nefeslerini vermişlerdir. Bizim inancımız Allah için, ülkesine, milletine hizmet yolunda ölenleri, öldürülenleri şehit olarak kabul eder. Menderes'in, Zorlu'nun, Polatkan'ın şehadeti, onlar ve aileleri için bir utanç değildir, büyük bir gurur kaynağıdır. Türk milleti, onlarca yıldır bu aziz insanları hürmetle, şükranla hayır duaları ile anmaktadır. Onları idama gönderenler ise hiçbir dönemde bu cinayetin vebalinden, bu utançtan kurtulamamışlardır. Türk milleti kendi iradesiyle göreve getirdiği bu masum insanların katledilmesini her zaman lanetle anmıştır.'' Pazar günü yapılan halk oylamasında ortaya çıkan iradenin, bir kez daha darbeci anlayışa, vesayetçi anlayışa gereken cevabı haykırdığını vurgulayan Erdoğan, ''Ülke ve millet olarak bir daha böyle acılar yaşamamamız en büyük dileğimizdir. Tesellimiz ise yarım asırdır dinmeyen bu acının boşa gitmemiş olmasıdır. Menderes ve arkadaşlarının yaktıkları demokrasi meşalesi elden ele her geçen gün daha yükseğe taşınmış ve nihayet bugün bizlere kadar ulaşmıştır'' diye konuştu.