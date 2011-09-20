-Erdoğan: ''Libya yeniden ayağa kalkmalı'' NEWYORK (A.A) - 20.09.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Dondurulmuş menkul kıymetlerinin, nakitlerinin bir an önce Libya'ya teslimi gerekir, Libya'nın bu imkanlarıyla yeniden ayağa kalkması gerekir'' dedi. Erdoğan, Devlet ve Hükümet Başkanları Düzeyinde Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliğinin Libya'nın Dostları Grubu Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Libya'daki şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere şifalar diledi. Erdoğan, konuşmasında şunları söyledi: ''Libya ziyareti sırasında halkın demokrasi taleplerini bizzat yaşadık ve şahit olduk. Ve özgürlük talebini onlarla beraber yaşamak gerçekten çok çok farklıydı. Onun öncesinde Mısır ve Tunus'a uğradım, oralarda yine aynı şekilde demokrasi ve özgürlük taleplerinin ne noktada olduğunu gördüm. Ortada bir gerçek var, dünya otokratik sistemlerden artık demokratik sistemlere bir dönüşümü yaşıyor. Ve bu dönüşüm süreci içerisinde demokratik sistemlere taraftar olanlar, özgürlükten yana olanlar, emperyal mantıklarını bir yana koymak suretiyle halkın iradelerini iktidar yapmak isteyenler, şöyle başlarını iki ellerinin arasına alıp düşünmek durumundadırlar.'' ''Bir gerçeği vurgulamak istiyorum'' diyen Başbakan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Libya, özellikte Misarata çok büyük bir darbe yemiş bir il durumunda, Misarata yanmış, yıkılmış ve Misarata'da 450 yaralıyı bizler gemiyle oradan alıp, anı hatırlıyorum. Ve şu anda onların hepsi tedavi edilip geri gönderildi. Şuna inanıyorum: Libya kaynakları olan bir ülke ve kesilen sakal çok daha gür biter. Buna inanıyorum, fakat şunu da burada hatırlatmak istiyorum. Az önce burada sayın Cumhurbaşkanı'nın da ifade ettiği, dondurulmuş menkul kıymetlerinin, nakitlerinin bir an önce Libya'ya teslimi gerekir. Libya'nın bu imkanlarıyla yeniden ayağa kalkması gerekir. Artık Birleşmiş Milletlerde ulusal geçiş konseyinin bayrağını görmek, Libya'nın bayrağını görmek inanıyorum ki Libya'ya 'Artık sen ayaklarının üzerinde durabilirsin' demektir. 'Eğer sen ayaklarının üzerinde durabilirsin' diyorsak o zaman kendi menkul kıymetlerini, kendi dondurulmuş parasını Libya'ya teslim etmek, Libya'yı kendi öz güveniyle ayağa kalkmasının fırsatını verecektir.'' Ortada çok ciddi imkanları olan Libya'yı bu nokta bizler, ayrıca ne talep ediyorlarsa bununla desteklememiz lazım. Ben şuna inanıyorum, Libya, Libyalılarındır, Libya halkınındır. Libya halkı 25 bin şehidiyle temelini inşa ettiği bu yeni değişim, dönüşüm döneminde yanında tüm dünyayı, insanlığı görmek suretiyle geleceğe çok daha farklı bakacaktır. Ben bu vesileyle emeği geçenleri kutluyorum ve burada 2009 Sayılı Yasa ile atılan yeni adımın çok daha güçlü bir şekilde geliştirilmesini... Bizler de biliyorsunuz büyükelçiliğimizi orada açmış bulunuyoruz. Şu anda ABD'nin büyükelçiliğini açması ve diğer ülkelerin süratle burada büyükelçiliklerini açması süreci de Libya'yı çok daha güçlü hale getirecektir.''