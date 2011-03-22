-ERDOĞAN: ''LİBYA HALKINA SİLAH DOĞRULTMAYIZ'' ANKARA (A.A) - 22.03.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Türkiye, asla ve asla Libya halkına silah doğrultan taraf olmayacaktır'' dedi. AK Parti Grup toplantısında konuşan Erdoğan, BDP İstanbul Milletvekili Sabahat Tuncel'in polise tokat atmasını değerlendirirken, ''Bu olayla ilgili derhal hukuki sürecin başlatılmasını şüphesiz ki istiyoruz. Bu densizliğin hesabının hukuk çerçevesinde mutlaka sorulmasını istiyoruz. Bunun da sonuna kadar takipçisi olacağız'' dedi.