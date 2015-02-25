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Kültür-Sanat

Erdoğan'lı K.O.Z, 'dünyanın en kötü 100 filmi' sıralamasında zirveye oturdu

13 Şubat’ta vizyona giren 'Kod Adı: K.O.Z' filmi, gişede de çakılmıştı

25 Şubat 2015 17:11

‘Hiçbir güç ve yapının Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni parçalayamayacağı’ tezine dayanan ‘Kod Adı: K.O.Z’ filmi, gişede bekleneni vermezken, küresel film platformu IMDb.com’da ‘En düşük oy alan filmler’ listesinde de 1 numaraya yerleşti.

13 Şubat’ta vizyona giren “Kod Adı: K.O.Z” filmi, beklenilen başarıyı elde edemedi.

Film, İngilizce yayın yapan uluslararası internet film platformu IMDb.com‘da (International Movie Data Base) seyirci oylarıyla belirlenen sıralamaya göre, şu anda “En düşük oy alan filmler“ listesinde 1 numaraya yerleşti. Oylama 10 üzerinden yapılıyor ve “Kod Adı: K.O.Z”a bugüne kadar 2 bin 620 sinemasever oy vermiş.

En kötü 10 film arasında 3 Türk yapımı daha bulunuyor. 4′üncü sırada “Keloğlan Kara Prens’e Karşı”(2006), 9′uncu sırada “Emret Komutanım: Şah Mat” (2007), 10′uncu sırada da “Dünyayı Kurtaran Adamın Oğlu” yer alıyor.

Diğer taraftan, Box Office Türkiye verilerine göre film, ilk üç gününde 127 bin, 15 günde ise toplan 247 bin seyirciye ulaşabildi.

Yönetmen Celal Çimen, filminin psikolojik sınır olan 1 milyon rakamını aşacağını, hatta izleyici rekoru kıracağını belirtmişti.

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