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Erdoğan'la sınıra giden ünlüler 'Milletin duası' adlı türküyü seslendirdi

Türkünün söz ve müziğini İbrahim Kalın, Yavuz Bingöl ve Ümit Yılmaz yaptı

27 Nisan 2018 23:49

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile birlikte Suriye sınırındaki karakolu ziyaret eden ünlüler,  'Milletin Duası' adlı türküyü seslendirdi. Türküye çekilen klipte, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dua etmesi ve kamuflajıyla askeri selamlaması ile operasyon görüntüleri yer alıyor. 

Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, Yavuz Bingöl ve Ümit Yılmaz'ın söz ve müziğini yaptığı türkünün aranjesini ise Mete Artun yaptı. Türküyü, İbrahim Tatlıses, Orhan GencebayYavuz Bingöl, Sibel Can, Cengiz Kurtoğlu, Alişan, Kutsi, Metin Şentürk seslendirdi. 

Kalın Twitter'da duyurdu

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, klibi sosyal medya hesabı Twitter'dan  "Mehmetçik için bir türkü yaktık. Adını Milletin Duası koyduk. Milletin duasına mazhar olan vatan evlatlarına ithaf ettik. Sanatçılarımız yürekleriyle okudular. Kısa bir bölüm: “Mehmedim cephede vurur Düşmana dünyayı dar eder Düşmesin gönlüne keder Milletin duası yeter" paylaşımıyla duyurdu.

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