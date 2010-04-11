Erdoğan'la Sarkisyan yarın buluşuyor

T24 - ABD yolunda olan Başbakan Erdoğan, özel temsilcisi aracılığıyla mektup gönderdiği Ermenistan Devlet Başkanı Serj Sarkisyan ile Türkiye saatiyle 16:30 ABD'de biraraya gelecek.





Başbakan Erdoğan ile Ermenistan Devlet Başkanı Sarkisyan yarın biraraya geliyor.





50’ye yakın devlet başkanının katılacağı nükleer zirve için ABD yolunda olan Erdoğan ile Sarkisyan arasındaki görüşme TSİ 16.30 gerçekleşecek.





NTV'den Nilgün Balkaç'ın haberine göre bu görüşme, ilişkilerin normalleşmesi yönünde imzalanan protokollerin ardından, liderler düzeyinde yüzyüze yapılacak ilk temas olacak. Erdoğan ile Sarkisyan, Davos'ta kısa bir süre biraraya gelmiş ancak Gazze krizi nedeniyle görüşme istenilen düzeyde gerçekleşmemişti.





Başbakan Erdoğan, geçtiğimiz hafta özel temsilcisi Feridun Sinirlioğlu'nu ile Erivan'a mektup yollamıştı.







Başbakan Erdoğan ne isteyecek?







İsviçre’de imzalanan protokolün arkasında olan Ankara, Ermenistan’ın da net adımlar atmasını bekliyor. Ayrıca görüşmede, üçüncü ülkelerin devreye girmemesi istenecek.





Erdoğan, nükleer güvenlik zirvesinde Ermenistan'la Azerbaycan arasındaki Dağlık Karabağ sorununun çözümü için de çaba isteyecek.





Washington’da ikili temaslarda bulunacak olan Erdoğan’ın, yarın bir üniversitede yapacağı konuşmada Sarkisyan ile yapılan toplantının içeriğine dair mesajlar vermesi bekleniyor.





Erdoğan'ın ABD Başkanı Obama ile de görüşeceği ancak, Erdoğan, Obama ve Sarkisyan'ın üçlü bir görüşme gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceğinin netlik kazanmadığı belirtildi.





Öte yandan Obaman’nın ev sahipliği yapacağı nükleer zirve de yarın akşam saatlerinde başlayacak.

