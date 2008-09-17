Erdoğan’la Karaman’ı akraba yapan düğün

Feshane'de 26 Haziran 2007 akşamı basına kapalı olarak gerçekleştirilen düğün, protokol ile orta sınıfı bir araya getirmişti. Çünkü dünürlerden biri Başbakan'ın dünürü taksici Osman Ketenci, diğeri Kanal 7'nin patronu Zekeriya Karaman'dı.



Milliyet'te yayımlanan habere göre, davetliler, dört ayrı güvenlik noktasından geçerek salona girebildi. Beyaz rengin hâkim olduğu, tüllerle bezeli salonda, masalar kandillerle süslenmişti. Bu, özenle süslenmiş masaların üzerinde ise plastik bardak ambalajlarda Hamidiye suları yer aldı. Yemekte alkol yoktu, vişne suyu ikram edildi.



Salonda tesettür modası hâkimdi. Davetlilerin tamamına yakını tesettürlü, az sayıdaki misafirler arasında daha modern giyimlilerle, çarşaflı ve şalvarlılar vardı. Kadınlar renk seçiminde pembe, mor, yeşil, hardal, kırmızı tonlarıyla salonu renk cümbüşüne çevirmişti.

Annelerin beraberlerinde getirdikleri çocuklarının kıyafetlerine gösterdikleri özen ve aşırılık da dikkat çekiciydi. Kimi kız çocuklarına hafif makyaj bile yapılmıştı.



Çocukları tam kadro düğünde



Salona ilk girenlerden biri, kapatılan Refah Partisi'nin Rize Milletvekili Şevki Yılmaz'dı. Dönemin devlet bakanları Beşir Atalay ve Nimet Çubukçu, İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu, milletvekilleri, belediye başkanları, partililer, Yeni Şafak gazetesi köşe yazarı Fehmi Koru'nun da aralarında bulunduğu gazeteciler ünlü konuklar arasındaydı.



Başbakan'ın kızları Sümeyye Erdoğan, Esra Erdoğan Albayrak ve oğulları Bilal Erdoğan ile Burak Erdoğan eşleriyle birlikte tam kadro nikâhta, ancak protokolden uzak bir masadaydı.

Davetliler boş sandalyeleri doldurduktan sonra bir anda palyaçolar salona girerek, masaları dolaştı ve bütün çocukları toplayıp "çuf çuf tren" diye götürdü. Nedeni az sonra anlaşıldı. Erdoğan'ın gelişi yakındı, nikâh kıyılırken ve sonrasında çocuklar ayak altında dolansın istenmiyordu. Erdoğan'ın girişi iki dev barkovizyondan salona yansıtıldı.



Şehriban-Mehmet Habip Karaman çiftinin nikâhını İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş kıydı, şahitlikleri ise Erdoğan ve Beşir Atalay yaptı. Nikâh töreninin bittiğine işaret eden konfeti yağmuru da tamamlanınca Emine Erdoğan'la beraber, dünürler sahneye çıktı, fotoğraf faslından sonra Emine Erdoğan çantasından çıkardığı altın kelepçeyi gelinin koluna taktı.



Protokol masalarına geri dönünce bu kez sahneye Fatih Çolak çıktı, barkovizyona yansıyan görüntüsü eşliğinde Kuran okudu. Ardından konuklara dua ettiren Raşit Küçük Hoca'nın "El Fatiha" demesinin ardından salonda herkes sessizce Fatiha suresini okudu. Dua sonrası sahneye çıkan folklor ekibinin gösterisi sürerken gelinle damat tebrikleri kabul etmek için salonun girişine yerleştirilen takın altına geçti.



Büyük kızı Sema'yı Başbakan'a, küçüğü Şehriban'ı da Kanal 7'nin Yönetim Kurulu Başkanı'na gelin veren taksici Osman Ketenci, nikâhta, mahalledeki komşularıyla protokol masaları arasında gidip geldi.

