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Erdoğan'la ilgili hakaret içeren karikatür paylaşımına soruşturma

RİZE, (DHA)- RİZE'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili hakaret içeren bir karikatürü sosyal medya hesabından paylaşan yerel gazeteci Deniz Varlı hakkında soruşturma başlatıldı

26 Eylül 2018 20:11

RİZE, (DHA)- RİZE\'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'la ilgili hakaret içeren bir karikatürü sosyal medya hesabından paylaşan yerel gazeteci Deniz Varlı hakkında soruşturma başlatıldı.
Rize\'de yerel bir internet haber sitesi sahibi, gazeteci Deniz Varlı hakkında, haziran ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili bir karikatürü sosyal medya hesabından paylaştığı gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. Rize Emniyet Müdürlüğü\'ne çağrılan Varlı, paylaşımla ilgili ifade verdi. Deniz Varlı, ifadesinin ardından emniyetten ayrıldı.
Birçok mecrada yayınlanan karikatürü kendisinin de yorumsuz olarak sosyal medya hesabından paylaştığını ifade eden Varlı, \"Bu karikatürle ilgili bir soruşturma açıldığını da duymadım. Ben hiçbir yorum yapmadan doğrudan paylaştım. Bu yönde polise ifade vererek emniyetten ayrıldım\" dedi.

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