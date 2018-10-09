"Erdoğan'la fotoğrafım var" diyerek çürük raporu isteyen hastaya sağlam raporu verdi, disipline sevk edildi!

Adana’da, askerlikten muaf olmak için çürük raporu almak isteyen ve sağlık heyetinin karşısına çıkan O.C.K., “Gaziyim, Erdoğan’la resmim var, çürüğüm” dedi. O.C.K., Sağlık heyeti “askerlik yapabilir” raporu verince, kalp damar cerrahı N.M.'yi CİMER'e ‘Cumhurbaşkanı’na hakarette bulunduğu’ iddiasıyla şikâyet etti. 18 yıllık cerrah, il disiplin kuruluna sevk edildi.

"Doktor N.M., görevini yerini getirdiği için cezalandırılmak isteniyor" diyen Sağlık Emekçileri Sendikası (SES) Hukuk Danışmanı Avukat Tugay, "15 Temmuz’un arkasına sığınan birinin mesnetsiz iddialarına itibar edip 18 yıllık kalp damar cerrahına disiplin soruşturması başlatılmış olmak kabul edilemez” diyerek tepki gösterdi.

"Gaziyim, Erdoğan'la fotoğrafım var"

Evrensel'de yer alan habere göre Adana’nın en büyük kamu hastanelerinden birinde çalışan Dr. N.M., İl Disiplin Kuruluna sevk edildi. Gerekçesi ise; Dr. N.M’nin de içinde olduğu sağlık heyetinin “Gaziyim, Erdoğan’la resmim var, çürüğüm” dediği halde O.C.K., hakkında “askerlik yapabilir” raporu vermesi. Konuyu gazetemize değerlendiren Sağlık Emekçileri Sendikası (SES) Hukuk Danışmanı Avukat Tugay Bek, “15 Temmuz’un arkasına sığınan birinin mesnetsiz iddialarına itibar edip 18 yıllık kalp damar cerrahına disiplin soruşturması başlatılmış olması üzerinde düşünülmesi gereken bir sorundur, kabul edilemez” dedi.

Adana’da, bundan bir buçuk ay önce O.C.K., isimli bir vatandaş, Doktor N.M’nin çalışmakta olduğu hastaneye, sağlık sorunlarından kaynaklı “Askerliğe Elverişli Değildir Raporu” almak için başvuruda bulundu. Uzman hekimlerden oluşan heyet karşısına çıkan O.C.K’nın, doktorların sağlık sorunu ve şikâyetinin ne olduğu yönündeki sorulara, “15 Temmuz Gazisi olduğu ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la birlikte fotoğrafları bulunduğu” şeklinde yanıtlar verdiği ifade edildi.

Olay, sendika üyesi Doktor N.M’nin konuyu SES Hukuk Danışmanlığına taşıması ile gündeme geldi. Sendikanın Hukuk Danışmanı Avukat Tugay Bek, mağdur Doktor N.M’nin güvenlik kaygısı nedeniyle ismini vermek istemediğini belirterek, “O.C.K, çürük raporunu alamayınca Dr. N.M., hakkında CİMER’e (Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi) ‘Cumhurbaşkanı’na hakarette bulunduğu’ iddiasıyla şikâyette bulunuyor. Ve ne yazık ki buna ilişkin savunması istenen Dr. N.M, Adana Valiliği İl Disiplin Kuruluna sevk ediliyor. Eğer Dr. N.M’nin de parçası olduğu heyet O.C.K., hakkında ‘Askerliğe elverişli değildir’ şeklinde bir rapor vermiş olsaydı, elbette böyle bir suçlama ile de karşı karşıya kalmayacaktı. Doktor N.M., görevini yerini getirdiği için cezalandırılmak isteniyor” şeklinde konuştu.

Doktor hem üzgün hem şaşkın

Dr. N.M’nin, hakkında açılan soruşturma karşısında üzgün ve şaşkın olduğu bilgisini de paylaşan Avukat Bek, Doktor N. M’nin “Ben Askerliğimi 1993-94’te Şırnak, Güçlü Konak, Fındık Jandarma Komando Taburunda Asteğmen olarak yaptım. Bazı askerlerin, hava değişimi almak için hepatitli hastaların tabağından yediğini, kendini vurduğunu gördüm. Bense imkanım olmasına rağmen görev yerimi değiştirmedim. 1992 Erzincan depreminde, doktorlar da dahil bir çok insan şehir dışına çıkmaya çalışırken ben devlet hastanesine gittim, yıkılan kız koleji binasından öğrenci çıkarttım” dediğini de sözlerine ekledi.

"Sağlık kurulu baskı altına alınıyor"

O.C.K’nın sosyal medya hesabı kapak fotoğrafında Fatih Sultan Mehmet’e ait olduğu öne sürülen ama doğruluğu tartışmalı olan “Türk olmak zordur, çünkü dünya ile savaşırsın, Türk olmamak daha zordur, çünkü Türk ile savaşırsın” şeklinde paylaşımının da inceleme konusu olduğunu ifade eden Avukat Tugay Bek şu değerlendirmede bulundu: “15 Temmuz’da nerde bulunduğu ve ne şekilde gazi olduğu da kuşkulu olan O.C.K, sağlık kurulunu baskı altına alıp ‘vatani görevini’ yapmamak için usulsüz bir rapor almaya çalışmış ama bu amacına ulaşamamıştır. O.C.K’nın usulsüz rapor almak istemesi ve sonrasındaki şikayeti aile terbiyesinden, eğitiminden, karakterinden kaynaklı kişisel bir durum olarak görülüp ciddiye dahi alınmayabilirdi. Ancak 15 Temmuz’un arkasına sığınan birinin mesnetsiz iddialarına itibar edip 18 yıllık kalp damar cerrahına disiplin soruşturması başlatılmış olması üzerinde düşünmemiz gereken bir durumdur. AKP’nin yeni Türkiye’sinde çürük raporu alma amacına ulaşamayanların, işi yüzsüzlüğe vurdurup bir de doktor hakkında şikayetçi olduklarına tanık oluyoruz.”

Dr. N. M., hakkındaki kararın bu hafta İl Disiplin Kurulunda verilebileceğine dikkat çeken Avukat Bek, “Görevini hakkıyla ve layıkıyla yapan bir doktor hakkında verilebilecek karar ancak ‘idari bir soruşturmaya yer yoktur’ şeklinde olabilir. Aksi halde yargı yolu açılacaktır ve biz de konuyu yargıya taşımak durumunda kalacağız” ifadelerini kullandı.