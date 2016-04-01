Erdoğan'la Amanpour arasında basın özgürlüğü tartışması: Hep casusluk ve teröre bağlıyorsunuz...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CNN International'dan Christiane Amanpour arasında basın özgürlüğü konusunda tartışma çıktı.

Amanpour'a mülakat veren Erdoğan, Türkiye'de basına yönelik baskı eleştirilerine cevap verirken "Casusluk basın özgürlüğü müdür" diye sordu. Amanpour, "Ne zaman basın konusu açılsa mevzu casusluk ve teröre geliyor" karşılığını verdi. Erdoğan, ısrarla "Casusluk basın özgürlüğü müdür? Bana bunun cevabını verin" sorusunu yöneltti. Amanpour da Tabii ki basın özgürlüğü değildir ama konumuz bu değil. Biz bağımsız basından ve demokrasiden bahsediyoruz" cevabını verdi. Erdoğan, Amanpour'un "Avrupa Birliği basın özgürlüğü müzakare edilemez bir özgürlüktür dedi siz müsaade edecek misiniz?" sorusuna "Eğer casusluk yapıyor ülkesinin sırlarını ifşa ediyorsa yargı bununla ilgili kararını verir dünya bu kararı her yerde verir" yantıını verdi.

Amanpour, Erdoğan'a Can Dündar ve Dündar Gül'ün MİT TIR'ları davasını izleyen konsoloslara verdiği tepkiyi de sordu. Erdoğan, "Gözlemci olarak davaya gazetecinin gelmesi başka bir şeydir, konsolosun gelip yanak yanak poz vermesi başka bir şeydir bu tahammül edilemez" yorumu yaptı.