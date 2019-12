-ERDOĞAN: KIZILAY TÜRKİYE'NİN YARDIM ETTİĞİNİ GÖSTERİYOR İZMİR (A.A) - 06.03.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Türk Kızılayının, Türkiye'nin artık ''alan el'' değil, ''veren, yardım eden bir el olduğunu'' somut olarak dünyaya gösterdiğini söyledi. Erdoğan, Türk Kızılayı Ege Kan Merkezi'nin açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin gücü, etkinliği artarken, bazı kurumların da bu vizyona uygun biçimde adından söz ettirdiğini ifade etti. Gittiği her ülkede, TRT'den, TRT Avaz gibi uluslararası yayınlardan, Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresinin (TİKA) faaliyetlerinden, çalışmalarından övgüyle söz edildiğini duyduğunu kaydeden Erdoğan şöyle konuştu: ''Bundan da milletim, ülkem adına gurur duyuyorum. Ancak bu, tüm kurumlar arasında Kızılayımız müstesna bir yere sahip. Niçin, Haiti'de Kızılay var, Şili'de Kızılay var, Pakistan'da Kızılay var. Filistin başta olmak üzere Açe'de, Sri Lanka'da Kızılay var. Kızılay'ın faaliyetleri milletçe göğsümüzü kabarttı. Bizi gururlandırmaya devam ediyor. Kızılay, Türkiye'nin artık alan el değil, veren, yardım eden bir el olduğunu somut olarak dünyaya gösteriyor. Tacikistan'da toprak kayması nedeniyle evlerinden olan ailelerin ellerinden biz tuttuk. Güney Asya'yı yerle bir eden tsunami felaketinden sonra Endonezya'da 15 bin kişiye yardım ulaştırmakla kalmadık pek çok kalıcı tesis de inşa ettik. Sri Lanka'da evlerini kaybeden aileler, tamamı Müslüman değildi bunların içinde Budistler de vardı. Biz orada Budistlere de TOKİ ile konutlar yaptık. Bu bizim hoşgörü anlayışımızı gösteriyor. Bu bizim farklı dinlere mensup olanlara da yaklaşımımızı gösteriyor.'' -2003'TEN BERİ 151 ÜLKEYE YARDIM- Başbakan Erdoğan, Sudan'da 2006'dan beri yaklaşık 500 bin kişiye sağlık hizmeti ve ilaç verildiğini, Kızılay ile Sağlık Bakanlığının Darfur'da bu çalışmayı müşterek yürüttüğünü belirterek, şöyle devam etti: ''Kırım'daki ihtiyaç sahiplerine el uzattık. Şili'de depremden sonra yine yardım için oradaydık. Haiti depreminden sonra pek çok bölge ülkesinden önce oraya ulaşarak binlerce kişiye yardım eli uzattık. Filistinli kardeşlerimizin daima yanında olduk. Gazze saldırılarından sonra oraya binlerce ton yardım malzemesi gönderdik. Zarar gören su, altyapısını onarmak için harekete geçtik. Lübnan'daki olayların ardından ülkesinden kaçmak zorunda kalanların ihtiyaçlarını karşıladık. 37 prefabrik ve 5 çocuk parkı inşa ettik.'' Kırgızistan'da meydana gelen çatışmalardan sonra da Kızılay'ın ihtiyaç sahiplerine her türlü yardımı ulaştırmak için ''canla başla çalıştığını'' anlatan Erdoğan, şunları kaydetti: ''Pakistan'a depremin, sel felaketinin hemen ardından ulaştık. 2005 depremi sonrası Kızılay yaklaşık 2 milyon kişinin ihtiyacını karşıladı. 2008 depreminden sonra da 12 bin kişinin gıda ve barınma ihtiyacını karşıladık. Pakistan'da yürüttüğümüz bir diğer önemli yardım operasyonu da geçtiğimiz yıl yaşanan o büyük sel felaketi sonrası gerçekleşti. Gıda yardımlarının yanında sağlıktan, eğitime her alanda hizmet verildi. Sonuç olarak Türkiye dışında 2003 yılında yaklaşık 2 milyon dolarlık bir harcamayla 209 bin kişiye ulaşan Kızılayımız, 2010 yılında 41 milyon doları aşkın harcamayla 4 milyon insanın imdadına yetişti. Kızılayın 2003'den beri yardım ulaştırdığı ülke sayısı 151. Toplam yardım miktarı yaklaşık 185 milyon dolar ve yardım ulaştırılan kişi sayısı da 18 milyon 480 bin kişiye ulaştı.'' -''İZMİR EGE'NİN İNCİSİ''- Başbakan Erdoğan, Kızılay'ın sadece yurt dışına dönük faaliyet yürüten bir kuruluş olmadığını yurt içindeki yardım kapasitesini de ''kat be kat artırdığını'' belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü: ''Elazığ depreminden, Balıkesir'deki grizu patlamasına kadar ihtiyaç duyulan her yerde Kızılayımız çok hızlı şekilde vatandaşlarımıza elini uzattı. Kardan dolayı yolda kalanların yanına hemen Kızılay koştu. ''Yurt içi ve yurt dışında insanlık adına iftihar verici çalışmalar gerçekleştiren Kızılayın tüm mensuplarını bu vesileyle bir kez daha kutluyor ve milletçe iftihar ettiğimiz bu başarıların artarak devamını diliyorum.'' Türkiye'nin 81 vilayetiyle büyürken dünyada da saygın bir konuma yükseldiğini dile getiren Erdoğan, şunları söyledi: ''İşte Türkiye böyle bir ülke oldu. İşte Türkiye bu seviyelere ulaştı. İşte Türkiye'de Kızılay'ımız böyle bir bölge merkezine kavuştu. İzmir Ege'nin incisi. İzmir'e 8 yılda büyük yatırımlar yaptık ve değerli kardeşlerim 6 bin 278 dersliğin yapımını tamamladık. Okullarımıza 38 bin 257 adet bilgisayar gönderdik. Sağlıkta aynı şekilde. Adalette başta İzmir Adalet Sarayı olmak üzere 5 adalet sarayını tamamladık. Çevre yollarını bitirdik. Bildiniz gibi şimdi İstanbul-İzmir otoyolunu yapıyoruz. Temellerini attık. Bugün Egeray'ın açılışını yapacağız. Gördes Barajı'ndan İzmir'e suyu biz getirdik. Beydağ Barajı'nı bitirdik. Daha yapacağımız çok işler var. Ve bunlar siz bizlere inandığınız, güvendiğiniz sürece evvelallah bu süreç aynen devam edecektir. Ben tekrar Kızılay'ımızın bu bölge merkezinin hayırlı olmasını diliyorum.''